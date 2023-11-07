超市量販雙11登場 家電下殺2.5折起、雅詩蘭黛組3折

超市量販雙11檔期登場，推出家電下殺最低2.5折起、雅詩蘭黛周年慶組只要3折，線上輸折扣碼滿1111元再折111元，還有五六年級經典卡通「科學小飛俠」集點換購重啟等豐富活動，搶買囤貨、汰換家電正是採購時候。 全聯小時達明（8日）至11月12日輸入折扣碼「DOUBLE11」滿1111元再折111元，另歡慶25周年，11月10日至11月12日單筆滿1500元，輸入「PX25YEAR」再享85折，單筆最高折250元，還可同步享全聯25周年單筆滿2000元享最高8%回饋，滿1000元可享1次抽獎機會。 全聯小時達、隔日達挑戰雙11必搶史上超低價，最低3折起，雅詩蘭黛特潤小棕瓶周年慶組3折只要8888元；原價3890元的大同10人份不鏽鋼電鍋，破盤下殺2511元；Le Creuset 18cm琺瑯便利湯鍋特惠價2000元；箱購礦沛氣泡水24瓶，半價優惠只要288元，把握便宜囤貨好時機。 家樂福雙11持續線上線下推出最殺價，也是繼家電尾牙前折扣最深的採購時機，今年集結量販、超市、線上購物、家速配搶買優惠，即日起至11月11日限時4天家電商品下殺再享分期零利率，多樣家電平均7.5折起、最殺2.5折起。還有11月12日前單筆滿999元送80元折價券、滿2000元現折200元；（9日）至11月19日單筆滿1111元贈11111紅利點數、單筆滿1711元現折77元；單筆滿3000元用家樂福玉山聯名信用卡結帳，送250折價券＋250元家樂福電子禮券。 另家樂福前一波熱門的集點換購「科學小飛俠」，是五、六年級生的經典回憶，雖然活動已於10月底截止，但迴響熱烈，雙11活動即日起至11月12日限時科學小飛俠集點換購重啟。 大潤發超級周年慶活動，超過900品項買1送1，雙11檔期仍會繼續提供多款買1送1，除了實體店面外，網路門市同步優惠，推薦鹿野町屋賀家壽司米買1送1、舒潔棉柔舒適寶可夢抽衛生紙12入，買1送1促銷價共315元。