萬物皆漲！10月CPI年增3.05％ 創9個月新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受颱風來襲，影響國內蔬果價格，油價、外食費續漲，通膨再度突破3％！主計總處7日公布10月消費者物價指數（CPI）年增率3.05％，創9個月新高。

主計總處專門委員曹志弘表示，海葵、小犬颱風接連來襲農作物災損嚴重，如水果、蔬菜分別上漲14.55％及 12.32％，這屬於短期因素，近來天候趨穩、加上蔬菜復耕約3個星期，預計11月漲幅就會回落，有很高機會降至3％以下，民眾對物價壓力感受將會稍微減輕。

主計總處調查顯示，10月CPI較去年同期上漲3.05％；7大類指數中，食物類年漲5.51％最多，除了因蔬果漲勢凌厲外，蛋類受供需、飼養成本提高等影響，上漲8.66％，肉類、調理食品、外食費等，也分別上漲6.12％、5％以及4.21％；教養娛樂類受疫後生活恢復正常，娛樂服務費大增等影響，也上漲了3.08％。

10月CPI查價項目中，漲幅前10名全部是蔬菜、水果，漲幅第一、第二名分別是番茄、甜椒，上漲幅度分別逾57％、50％，香蕉、茄子、絲瓜、苦瓜、小白菜、木瓜、玉米等，漲幅全都超過3成以上；17項重要民生物資，10月平均年增3.47％，以豬肉漲9.6％最多，雞蛋漲幅7.75％居次，雞肉也有5.07％。

以每月平均消費支出約 8 萬元規模的家庭為例，10月CPI年增3.05％而言，在購買相同品質與數量的商品及服務情況下，每戶家庭平均支出會較去年同月增加2440元；食物類中，由於外食費權重較高，支出增 341元較多，水果、蔬菜及肉類分別增加 246、174 及 126 元；食物類外，以娛樂服務支出增207元較多，油料費亦增加102元。