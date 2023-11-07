搶攻露營商機 AsiaYo首推奢野莊園套裝行程

亞洲訂房網AsiaYo看重國內旅遊市場蓬勃發展，轉搶攻台灣露營市場，首度與全新開幕的丹內・丹內奢野莊園獨家合作，推出微星號露營車、法式星空屋、北歐HOLA露營車、北美Rodeo驛馬露營車、英倫UN威爾斯露營車等各種奢華露營套裝，並創下國內首例，將露營餐食與知名的馬辣集團聯名合作，推出一泊三食季節限定的旅遊組合，在享受旅程美景的同時，又能品嚐到馬辣帶來的創意料理。

AsiaYo行銷長游棨元表示：「AsiaYo從訂房平台起家，我們不斷運用我們科技旅遊平台的優勢，創造更便利旅客的選擇。2022年疫情國際尚未解封前，我們首度投入了露營產品的開發，一年內業績成長了約400％，也讓我們成為目前全台最多元露營選擇的平台，可見市場有極大的前瞻性。其中不用自帶任何裝備的奢華露營最受消費者喜愛，可以輕鬆體驗大自然的美好，又能入住類飯店等級的帳篷，免除了許多風吹日曬的辛苦，目前是台灣旅遊市場一種主流玩法！目前國門開放，我們也期待透過AsiaYo多國的語言客服等優化服務，讓外國人能夠用不一樣的玩法來台灣深度旅遊。」 〈丹內・丹內野奢莊園〉座落於台北近郊貢寮山林的一處野奢露營區，於2023年4月份全新開幕，這片土地秉持生態永續及藝術精神所創造的莊園，是目前全台最大且尚未全面開發的野奢度假園區，已經完全超越了一般人對於露營的想像。在這個神秘而獨特的空間，擁有豐富多樣性的生態系統。

一踏進這裡，會被週遭環繞的茂密樹木和清新的空氣所包圍。園區內為強調藝術帶給人心靈的洗滌，邀請台灣知名藝術家楊英風、朱銘、楊柏林、林鴻文、林敏毅、莊普、劉丁讚、林鴻文等作品進駐。在這裡可以選擇不同風格的浪漫星空屋或露營車體驗。全區主推三大房型，法式星空屋、北歐HOLA露營車以及接下來12月即將登場的微星號露營車。其中最受網美們關注的為法式星空屋，採用半透明球型的結構，搭配經典法式軟裝設計，讓寢區空間充滿優雅與浪漫的氛圍，不管在入住體驗或美照拍攝都十分有話題性。

而説到秋冬到來，跟露營最搭配的餐食便是火鍋，AsiaYo本次與全台第一國際旅客來台指定、台灣麻辣火鍋指標名店，時下年輕人最推薦的高CP值火鍋品牌〈馬辣集團〉聯名推出露營餐食，馬辣湯頭標榜麻辣湯底以四川、雲南上等辛香料8小時炒製熬煮，麻、辣、鮮、香，溫潤順喉，獨具香氣，享譽全球。

如今更推出露營界革命性料理新寵「新馬辣小小鍋火鍋湯底膠囊-川味麻辣」，只要一顆膠囊，開水立刻變成麻辣鍋，主打方便攜帶，快速料理，非常適合當今小資自煮風潮和喜愛露營的年輕朋友！每顆火鍋膠囊，為12倍高純度濃縮醬料，1顆加入適量開水稀釋，立刻搖身一變成為個人麻辣鍋，或是當作水餃、拌麵的辣味醬汁，攜帶方便、輕巧多用途，最適合露營野炊、外宿開伙等。