感謝醫護同仁辛勞 共好發展總會攜手新竹共好商圈協會舉辦公益活動

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中華民國共好發展總會攜手新竹社團法人共好商圈協會共同舉辦「共享幸福，好在有你」公益活動，11月4日於新竹縣政府文化局文化廣場與演藝廳熱鬧登場。此次共好發展總會包下新竹縣演藝廳共1031席次，其中為體恤醫護同仁辛勞，邀請東元綜合醫院、馬偕紀念醫院的醫護人員及其家人逾121席次，共同觀賞面白大丈夫 職男人生8紓壓！

共好發展總會總會長劉哲昀表示，從小深知為錢所苦的感覺，以及因經歷多次創業的面臨諸多挑戰及失敗，在疫情中亦看到許多的企業主、創業家被事業壓得喘不過氣來，因此疫後想感念醫護人員在疫情期間細心照顧民眾的健康，此精神也與協會推廣的財務健康理念不謀而合，因此舉辦該活動，希望讓更多人看到希望。

此活動結合園遊會及脫口秀演出，包含新竹美食攤商、財商心理學測驗、共好小學堂、共好特斯拉出行機場接送及共好周邊義賣，進而協助與會人員能了解共好發展總會的初衷。

共好發展總會表示，透過共好周邊義賣公益再加碼，當天結合大眾的愛心，總計捐贈68000元，提供更多協助予天主教藍天家園青少年中途之家，幫助園內家庭發生重大變故青年，擁有更完善的資源。

活動中另一個亮點是總會長劉哲昀同時舉辧『做自己的富爸爸-前世沒有轉生成功，今生來做自己的富爸爸』新書發表暨簽書會，書中紀錄總會長與共好的故事，精選 16 個翻轉命運的精彩案例，秉持著「用愛及正確的財務順序，幫助人們輕鬆成家。」創立共好發展總會以及發行新書，則是為了讓更多人不再為錢所苦的目標而付出行動力。

共好發展總會致力於建構產業價值鏈，透過深厚穩健的金流，產業間互有共識，不但能使創新符合需求，且能實現快速創新，進而轉化為企業競爭優勢，使得整條產業價值鏈，及其各環節企業處於有利地位，創造更多就業機會。

該總會與協會未來將持續秉持著「幫助更多家庭改善生活品質」的理念，回饋社會及振興新竹在地藝文活動。人人發揮愛心，實現社會共榮、共融、共好的願景，並期望達成每年舉辦公益活動的初衷。更多資訊可查詢: https://www.wealthbrain.tw/story