港務公司與英國聯合港口公司 開啟浮動式風電合作

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臺灣港務公司與英國最大港口公司英國聯合港口公司（Associated British Ports, ABP）今（7）日簽署MOU，開啟雙方就浮動式風電於港埠基礎設施之資訊與經驗分享，進而探討未來業務合作的可能性。

臺灣港務公司董事長李賢義表示，港口在離岸風電產業發展扮演關鍵要角，臺灣國際商港未來如何因應浮動式風電發展所需港埠基礎設施，為本次簽署合作備忘錄主要交流重點。

英國的港口係由五大港口公司運營，英國聯合港口公司為英國最大港口公司，管理英國21座港口，提供約20萬個就業機會，掌握英國四分之一的海運貿易市場，為能源、郵輪、貨櫃、農產品、汽車、森林產品和鋼鐵產業提供服務。

英國聯合港口公司擁有的21座港口均鄰近英國主要風場，為各風場開發商提供客製化設施，如座落在赫爾港（Port of Hull）的西門子風機葉片製造廠，格里姆斯比港（Port of Grimsby）是全球最大運維港口，支援大多數風場運維服務，巴羅港（Port of Barrow）為通往愛爾蘭風場的門戶，具有可供SOV船舶停靠的固定泊位，也有足夠後線土地提供運維設施的建造。

俄烏戰爭膠著，全球升息造成通膨壓力持續，各國經濟發展遲緩，臺灣面臨相同情況，港務公司除強化本業，更開拓多角化發展，並於疫情解封後積極與國外港口簽署合作備忘錄，藉由業務交流汲取各國成功的港口行銷及經營策略，朝國際性專業港埠經營集團邁進。