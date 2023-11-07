鄰里為友PNC30年 太平洋上最親近的學術圈

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣環臨太平洋，沿岸國家的學術界在30年前組成「太平洋鄰里協會」（Pacific Neighborhood Consortium, PNC），推動太平洋沿岸研究資訊共享，扮演推動知識交流的重要角色。PNC2023年年會暨聯合會議於日本琉球大學（University of The Ryukyus）舉行，統籌大會的PNC執行長暨中研院數位文化中心召集人陳熙遠表示，隨著各國疫情陸續解封，今年學術論文、海報投稿踴躍，較去年激增2至3倍，顯示各會員國的線下學術能量已蓄勢待發。

中研院院長廖俊智表示，PNC推動交流30年後的現在，面對當前人工智慧、數位人文領域的創新鉅變，更需扮演推動知識交流的重要角色，期許不同領域的專家代表齊聚，共同建構人類應對下一階段數位挑戰的基礎建設。

日本名櫻大學國際文化研究所教授赤嶺守（Mamoru Akamine）鑽研中琉關係史逾30年，他在大會專題演講「琉球王國史料整合檢索系統之提案」（Concept Plan for an Integrated Search System of Ryukyu Kingdom Historical Information）。他指出，琉球王國的珍貴史料在關東大地震、二戰期間經歷重大毀損，目前散落在沖繩、日本本島、臺灣、南韓、中國、夏威夷等地，「琉球王國史料整合檢索系統」的推動不僅可實現跨國、跨資料庫整合檢索與數位資源共享，亦達到琉球王國歷史文化綜觀研究和傳承意義。

回應全球海洋保育議題，中研院生物多樣性研究中心榮譽退休研究員邵廣昭，帶來「潮汐正在改變：海洋保育的國際趨勢和臺灣的挑戰」（Tides for Changing： Global Trends in Marine Conservation ＆ Challenges in Taiwan）專題演講。面對當前過漁（Overfishing）、氣候變遷、海洋酸化及汙染等問題，他提出推動再生能源，如離岸風力發電廠、先進監測系統及以自然為本的解決方案，包含擴大海洋保護區等，並分享臺灣海洋政策的最新進展和未來發展方向。

中研院表示，今年會場特別陳列中研院出版的66種、近150冊學術專書，並以「開放博物館」線上展覽、海報及短片等形式，呈現數位出版、數位人文研究計畫最新成果，突顯中研院在出版與數位研究領域的堅實實力。黃進興更於閉幕典禮代表致贈參展專書予琉球大學和名櫻大學，充分顯現臺日主辦雙方合作情誼。

PNC 2023年會由日本琉球大學琉球亞細亞研究系、太平洋鄰里協會主辦，中研院、美國電子文化地理圖誌協會及行政院教育部協辦。明年年會將由韓國高麗大學接棒主辦，該校代表亞洲研究所所長李鎮漢（Jin-han Lee）表示，將傳承此知識盛會的共融理念，並再度揭示環太平洋區域饒富特色的多元文化魅力。