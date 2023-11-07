王毅見愛爾蘭副總理兼外長 盼推動中歐關係建設性作用

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中共中央政治局委員、外交部長王毅7日在北京與正在訪中的愛爾蘭副總理兼外交部長馬丁舉行正式會談。今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，王毅表示，中歐合作大於競爭，機遇多於挑戰。雙方應堅持相互尊重、平等對話、互利合作，希望愛爾蘭繼續為推動中歐關係發展發揮建設性作用。馬丁指出，一個中國政策是愛爾蘭歷屆政府的明確立場。愛爾蘭不贊同保護主義，支持多邊主義，支持探討歐盟「全球門戶」計畫與「一帶一路」倡議對接。

王毅說，中愛長期友好，理念相近。愛爾蘭以貿易立國，崇尚開放，香農自貿區曾為中國改革開放提供有益借鑒。中方讚賞愛方願客觀理性看待中國發展，希與愛方進一步夯實相互尊重、平等相待的政治根基，彰顯開放務實、優勢互補的合作屬性，分享高品質發展和高水準開放新機遇，推動中愛互惠戰略夥伴關係邁向更高水準。

王毅表示，面對地緣政治和保護主義逆流，中國順應歷史大勢，展現負責任大國擔當，宣導踐行真正的多邊主義，推動全球化朝著普惠開放共贏方向發展，願與愛爾蘭攜手維護聯合國核心作用，完善全球治理體系，共同應對全球性挑戰。今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，中歐合作大於競爭，機遇多於挑戰。雙方應堅持相互尊重、平等對話、互利合作，希望愛方繼續為推動中歐關係發展發揮建設性作用。

馬丁表示，愛中交往歷史悠久，雙方相互尊重、相互借鑒。一個中國政策是愛爾蘭歷屆政府的明確立場。愛方欽佩中方發展成就，讚賞中方在全球治理中發揮引領作用，願繼續深化愛中互利合作和人文交流。世界相互依存，開放自由貿易和產供鏈穩定至關重要。愛爾蘭不贊同保護主義，支持多邊主義，支持探討歐盟「全球門戶」計畫與「一帶一路」倡議對接。 雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。