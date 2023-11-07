健保署12月起收載9新藥 病人最高年省319萬元

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嘉惠更多病患，健保署今公布，12月起擴增、新增給付9項新藥。這些藥物中，有5項為癌症用藥，適用於頭頸癌、乳癌、小細胞肺癌、急性淋巴芽細胞白血病等，另有氣喘、異位性皮膚炎、海洋性貧血、菜瓜布肺藥物列入收載。每項藥品每年受惠人數介於15～1300人間，預估未來5年平均財務衝擊約22～23億元。

健保署副署長蔡淑鈴表示，此次通過的藥品中，癌藥佔了蠻大一部分，共有5種，其中一種是含pembrolizumab成分的藥品，可用於頭頸癌及鱗狀非小細胞肺癌的第1線治療。頭頸癌部分，可延長整體存活期約4.1個月，反應持續時間延長約19.2個月。至於鱗狀非小細胞肺癌，相較於化療，延長整體存活期約5.6個月。此藥納入給付後，未來5年受惠人數為930～1020人，每年可省下171萬藥費。

第2種癌藥則是含atezolizumab成分藥品，可用於小細胞肺癌的第1線治療。蔡淑鈴說，小細胞肺癌為高侵襲性、預後差的癌症，現行治療方式僅有化療，此藥可延長整體存活期約2個月，降低3成死亡風險，也是國際治療指引建議優先使用藥品。此藥納入給付後，未來5年受惠人數達272～359人，每年可省下145萬藥費。

第3款藥為含palbociclib成分藥品、含ribociclib成分藥品，可用於治療停經前／正在停經婦女的轉移性乳癌。蔡淑鈴說，這些患者多為年輕女性，過去只能化療或採取荷爾蒙療法，使用該藥，可延長整體存活期。健保署預估未來5年將有1251～747人受惠，每年可省下62～73萬元。

為讓病人有更多用藥選擇，蔡淑鈴說，健保署也開放含larotrectinib成分藥品用於治療有NTRK基因融合之實體腫瘤，這是一種罕見的癌症，過去只能給付18歲以下兒童，此次則開放大人使用。未來5年將由21～161人受惠，每人每年可省下196萬元藥費。

除了癌症用藥，健保署也將含blinatumomab成分藥品納入給付，用於治療急性淋巴芽細胞白血病，預計未來5年將有15～18人受惠，每人每年省下319萬藥費。另也收載含zanubrutinib成分新藥，可用於被套細胞淋巴瘤及華氏巨球蛋白血症的治療，預估未來5年將有55～58人受惠，每人每年可省下198萬元。

蔡淑鈴表示，此次健保署也同意擴增含dupilumab成分藥品用於治療12歲以上氣喘及6歲至12歲異位性皮膚炎病人，人年藥費約30～42萬元，預估未來5年將有570～1280名病人受惠。

過去β型重型海洋性貧血僅能終生輸血，合併排鐵劑治療，無其他替代治療選擇。健保署今也宣布，將含luspatercept成分新藥納入給付，此藥可降低輸血負擔，人年藥費約109萬元，預估未來5年將有208～299名病人受惠。

另因慢性漸進性纖維化間質性肺病（俗稱：菜瓜布肺）將影響肺功能，導致病人出現呼吸困難等症狀，且目前尚無有效治療藥品，影響日常生活品質，本次藥物共擬會議同意擴增含nintedanib成分藥品至該類病人使用，能顯著降低肺功能惡化，人年藥費約64萬元，預估未來5年將有860～1300名病人受惠。

蔡淑鈴表示，本次共擬會議通過多項用藥，受益族群包含兒童、癌症病患、罕病病患等，在有限的資源下，做最大效益分配，未來亦將持續與藥物共擬會議代一起努力，讓更多病患受益，讓每個藥品的給付達到最佳效益。