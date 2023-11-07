電子腳鐐暗藏「人身安全」高風險！是否有可替代方案引發討論

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司法及檢察機關利用現代科技設備以落實《刑事訴訟法》防逃機制，目前施以監控的慣用工具為「電子腳鐐」。但假使電子腳鐐故障或受到濫用，不僅存在著燃燒風險，更會讓有心臟疾病的人暴露在危機當中。

近期引發法界和社會上廣泛討論的國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃事件，就是因為他遭判重刑，但卻未命其穿戴電子腳鐐監控行蹤所致。

事實上，電子腳鐐可能暗藏致命的危機，因為腳鐐內含有活性大、電容量高的鋰電池，東吳大學物理老師陳秋民表示，「鋰電池的瞬間放電能量大，如果身旁存在易燃物，可能造成高溫燙傷，嚴重的話甚至會因化學反應產生爆炸。」

此外，因為電子腳鐐的電池僅供電14小時，若24小時都配戴的情況下，睡眠期間很可能必須持續充電。物理補教名師張鎮麟指出，鋰電池的有機液體電解質，如果充電過飽沒注意，易燃性的特質比較容易產生過熱，就會有燃燒的風險；同樣是物理老師的王淳德補充，充電時最擔心電線掉漆、短路，甚至在充電時不小心翻身捲到電線，也有機率會產生風險。

除了可能有燃燒的危機，對於心臟異常的人而言，電子腳鐐所產生的電波，也很可能會造成身體的不適，物理補教名師張鎮麟強調，「裝有心臟調節器的人若戴上電子腳鐐等長戴性電器用品，極可能會有心律不整的狀況發生，因為腳鐐產生的電波干擾導致調節器無法運作。」

電子腳鐐作為一種科技監管工具，安全性和合理性受到更廣泛的討論。這些裝置所帶來的潛在危險，從燃燒風險到對心臟病患者的威脅，都需要得到足夠的重視和控制；然而，我們也需要探討是否有替代方案可以實現監管的目標，同時減少風險和侵犯個人權利。

現代科技不斷進步，或許可考慮使用更安全的監管技術，例如手機監控或生物識別技術等，來替代電子腳鐐，這樣不但兼顧監管的目標，且避免可能的憾事發生。