Aramco Q3淨利 年跌23％

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沙烏地阿拉伯國家石油公司Saudi Aramco在7日公布第三季淨利年跌23％，主要受油價和銷售量均下跌拖累。

國際原油報價基準、也是沙國主要參考指標的倫敦布蘭特期油7日盤中每桶下跌逾2％報83.4美元創一個月新低。其第三季累漲約20％，為去年首季以來最大的季度漲幅。

Aramco截至9月底止第三季淨利，從去年同期424億美元下滑至326億美元，但仍高於市場預估318億美元。營收年增5.3％至1,129.7億美元。

雖然第三季油價飆漲兩成，去年同期卻累跌逾22％，但第三季高低價位大約74美元到93美元之間，去年同期卻大約83美元到108美元之間，使第三季油價水準相形見拙，令Aramco淨利遠低去年同期。

在銷售量減少方面，是受到以沙國為首的石油輸出國組織（OPEC）今年來為支撐油價而多次實施產量縮減措施的影響。像沙國在年底前自願性每天減產100萬桶原油，就拖累Aramco的銷售表現。

受到油價和銷售量都不如去年同期的影響，Aramco第三季自由現金流從去年同期450億美元腰斬逾半至203億美元。

儘管如此，Aramco仍堅持向投資人和沙國政府配發共294億美元股利。其中195億美元為季度股利，在第四季發放。99億美元為與業績連結的股利，在第四季跟2022年全年和2023年前九個月的業績連結股利一起發放。

Aramco第三季資本支出，從去年同期90.3億美元大增至110.2億美元，當中包括首次做出國際性液化天然氣的投資，和進行透過下游零售業務併購以進入南美市場的計劃。其看好中長期的能源需求成長而繼續增加投資。

Aramco執行長納賽爾（Amin Nasser）說，公司業績加強其回饋股東的能力，未來會繼續尋找新機會去拓展業務並滿足客戶需求。