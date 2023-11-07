美國國防晶片合約 英特爾可望拿下

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外媒引述消息人士報導，英特爾可望拿下價值數十億美元的美國國防晶片合約，經費將來自拜登內閣去年通過、規模530億美元的《晶片法案》，目的在降低美國軍方對東亞晶片的依賴。

據悉，拜登政府尚未確定合約的詳細金額，但估計將在英特爾亞利桑那州廠區興建專門廠房生產晶片，興建成本約在30億至40億美元，經費將來自《晶片法案》規劃的390億美元晶片製造補助措施。

這項計畫凸顯華盛頓願意與民間產業合作，鞏固重要性日益增加的晶片供應。晶片在人工智慧、諜報活動和網路戰中至關重要。

美國商務部、國家情報總監辦公室與國防部官員，正與英特爾協商這項計畫，但尚未做出最後決定。英特爾婉拒對國防晶片合約一事發表意見，商務部與國防部發言人亦對本消息不予置評。

商務部官員表示，掌管《晶片法案》資金的晶片計畫辦公室，將在未來幾周向美國本國晶片生產計畫發放補助款。美國晶片補貼計畫獲得廣大迴響，超過500家企業表達參與興趣，逾130家企業提交申請書。

外界認為英特爾可望成為美國《晶片法案》的最大受惠者，除了這次的國防部合約之外，英特爾在俄亥俄州及亞利桑那州的廠房也將獲得《晶片法案》數十億美元補助。

《晶片法案》的核心目的是提升美國本國晶片供應量的穩定性，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今年稍早將此喻為「國安投資」。美國國防部在夏季與務部達成協議，讓國防部能了解晶片補助計畫的細節。

不過美國政府設置專區生產國防晶片的計畫，引來英特爾部分對手和議員的質疑聲浪，業者擔心政府將大筆補助發給英特爾，將排擠其他公司獲得補貼。

部分議員質疑設立專區的必要性，傾向在晶片生產過程實施安全檢查，不必為國防產業設立專用設施。