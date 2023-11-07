杭州亞運帶動電競熱潮 專家：兩岸交流可提升產業發展

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杭州亞運雖已落幕，但電競首次做為正式比賽項目精彩亮相，在兩岸之間已成為一項倍受青睞的體育活動。專家分析，台灣的電競產業發展面臨資金匱乏、人才缺乏以及缺少自主性IP的劣勢，而透過兩岸交流保留重要的文化基底，從資金、人才和內容方面而言，對電競產業發展都可以得到很好的提升。

據中國海峽研究院（香港）微信公眾號「海峽研究」消息，「雷勵鋒行」第三期（總第223期）線下論壇以「數位時代君子之爭，體育電競誰與爭鋒」為主題，於10月31日晚間舉辦，線上平台同步直播。近4.5萬名兩岸人士線上線下齊聚一堂，以實際行動推動兩岸交流。

該論壇是由中國海峽研究院（香港）主辦，台灣電子競技運動協會、歡鹿信息技術有限公司、海峽兩岸（廈門）體育產業創新創業園承辦，邀請網易暴雪官方主持人MOMO，上海雷果信息科技有限公司董事長陳建群，台灣遊戲產業合作發展協會、台北市數位遊戲職業工會理事長王緯菖等兩岸專家展開交流。

此外，中國海峽研究院（香港）理事長雷希穎，廈門啟達台享創業服務有限公司總經理、有範基金聯合發起人范姜鋒擔任論壇主持人。消息指，與會人士重點探討電競產業在數位化時代的機遇與挑戰，以及兩岸電競的交流與合作。

在會議主旨發言中，MOMO表示，隨著電競賽事的出現，伴隨勝負欲而來的電子競技感便由此產生。杭州亞運首次納入電競項目，電競的精神和遊戲的未來發展方向也隨之傳達出來。台灣選手在這次亞運取得了不錯的成績，相信也會引發高層的關注和更多的資金投入，帶動行業的整體發展。

王緯菖指出，電競遊戲在台灣產業鏈比較成熟，這幾年有不少台灣從業者到大陸發展，很多大陸直播企業會到台灣高薪聘請人才，大陸觀看數和訂閱數十分可觀，大陸玩家對台灣主播青睞有加，很多台灣人會願意來大陸發展。

陳建群提出，某種程度上，遊戲可以看做是讓小朋友們學習到東西的教材，無論是遊戲當中的企畫內容還是遊戲過程中需要的團隊精神，都是電競正向作用的體現。交流和互補對於兩岸發展電競產業尤為重要，讓二者不僅可以成為合作上的夥伴，更是實現夢想道路上的同伴。

此外，主持人雷希穎表示，電競產業的發展橫跨3、40年的時間，但是在遊戲領域並沒有體現出很大的差異，各個年齡世代只要提到遊戲就會產生很大的共鳴，遊戲也成為現代年輕人很好的破冰交流話題。目前，大陸的電競行業整體價值仍處在井噴式的上升階段，頭部從業者從中獲利無數，但伴隨著這個過程，優勝劣汰也會體現得更為明顯。

雷希穎指出，這些年來，大陸的很多產業發展都走上了自強的道路，大陸有自主平台和完善的生態圈，相信這樣的自主性在不久的將來也會體現在遊戲電競產業。年輕人想要在電競行業嶄露頭角並非易事，需要不斷地拚搏和自我突破，透過探索更多的方式，一方面可以解決生計問題，一方面也可以全身心投入到自己的熱愛當中，才能更好地實現理想。

范姜鋒提到，自己曾目睹兩岸小朋友通過遊戲共識迅速拉近彼此的距離。事實證明，對於遊戲的共鳴不但可以橫跨時代，也能夠橫跨兩岸。台灣將遊戲產業主要細分為遊戲開發、遊戲行銷、遊戲通路三大板塊，而電競產業主要側重於團隊的組成。台灣的電競產業發展面對資金匱乏、人才缺乏以及缺少自主性IP的劣勢，在這種情況下，更是要保留重要的文化基底，透過兩岸交流，從資金、人才和內容方面，對台灣電競產業發展而言都可以得到很好的提升。

范姜鋒指出，長遠來看，數位經濟是國家發展大勢所趨，透過電競行業可以賦能數位經濟大有可為。未來，有範基金會在廈門成立兩岸電競產業園，為兩岸青年創業提供服務，希望透過這個交流平台，年輕人可以先就業再創業，在有範基金的支持之下出現更多的行業合夥人，兩岸攜手創造更多巔峰。