韓國CJ ENM與遠傳組10億基金 衝刺影視音

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韓國娛樂龍頭CJ ENM集團區域辦公室CJ ENM HK在7日宣布，與文策院、遠傳電信、TVBS四方建立合作關係，共同籌組「文化內容基金」，據了解基金規模10億元，投資標的橫跨電視、電影、音樂的製作、行銷、發行。

CJ ENM HK總經理鄭星勳表示，預計明年共同審視最終合作協議。CJ ENM HK資深副總裁暨總經理汪建偉指出，台灣有很多好故事，在影視跟音樂方面強，過去在台灣投資過多部劇集，這次主導成立基金，將進行更長遠的規劃，實踐台韓合資、合製計畫，在量的方面會比CJ ENM HK單一項目投資來得大。

遠傳電信數位娛樂營運長蔡俊榮表示，將延續與CJ ENM集團緊密合作關係，共同打造跨域影視基金，跨國際、跨平台、跨娛樂產業組戰略聯盟，將合作範圍擴大至更多面向的娛樂產業。

遠傳子公司「米神國際」正與CJ ENM HK籌畫合拍熱門韓劇《我們的藍調時光》華文版，透過跨國合製，不僅融入台灣文化元素及深入台灣市場，也有國際化視野與行銷能力，幫助台灣影視提昇國際產製與行銷力。

文化部長史哲指出，韓流創造世界通行的影視語言，此次台韓四方合作，代表台灣將「借韓練兵」，從原創內容就掌握、借鏡韓流的發展，讓台流彎道超車以更快速方式進軍世界；同時也代表韓方認為台灣在全球華語市場具話語權，值得為其影視內容增值。

文策院董事長蔡嘉駿強調，台灣和韓國在亞洲文化市場各擅所長，藉由這次四方合作，台方可將成功的韓語IP翻拍成華語內容，增加韓商變現管道，台灣藝人、導演與劇組則藉此取得國際交流與市場。CJ ENM HK也可利用成熟技術與人才，以台灣作為華人原創內容基地，搶進全球華人市場，台韓資源整合在內容創意、市場開發等共創雙贏。