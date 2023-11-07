日荷義台7大藝術家聯手創作 華梵大學國際雕塑營人氣破表

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知名石雕藝術家黎志文教授捐贈3百萬元舉辦的「華梵大學2023國際雕塑營」，邀請來自日本、荷蘭、義大利與國內共7位雕塑家，在華梵大學展開為期1個月的雕塑創作與教學活動，所完成的石雕、木雕、泥塑翻銅雕塑等大型公共藝術作品將永久典藏於華梵校園，成為創發學生藝術設計的能量。

黎志文教授是兩岸三地屈指可數的石雕藝術家，目前在華梵大學佛教藝術學系擔任特聘教授，不僅開設石雕課程，帶領同學在華梵石雕場打造自己的雕塑作品，校園內更有25件他所創作的大型作品，讓華梵校園更添藝術人文氛圍。

為了提供學生更多學習機會，黎志文教授自掏腰包，捐出平日創作所得3百萬元，邀請日本沖繩木雕藝術家上條文穗、荷蘭石雕藝術家Jerome Symons、義大利雕塑家Federica Zianni，以及國內知名的木雕藝術家沈培澤、石雕藝術家林正仁、人體雕塑家龔慈民、童心雕塑家黃湘智等7位國內外大師，於華梵大學舉辦為期1個月的國際雕塑營活動，並於6日舉行成果發表會。

華梵大學校長林從一表示，2023國際雕塑營是華梵大學教學國際化的重要指標，特別針對校內開設的石雕、木雕課程，設計不同的材質與技法，希望同學能與國際藝術家面對面溝通討論，提升並激發創作技能和靈感，並感受到大自然的環境就是孕育與滋養創作的最好天堂。

最特別的是公共雕塑作品遍布歐、美、亞洲的Jerome Symons，特別利用駐校20天的時間日夜趕工打造了1隻石鳳凰，讓師生可乘坐在鳳凰上遨翔雲端天際，向星星許願未來美夢成真。作品深受學生喜愛，紛紛搶搭「鳳凰號」打卡拍照留念。

以雕刻樹葉寫日記的沖繩藝術大學退休教授上條文穗，則特別為華梵大學木雕兩片栩栩如生的大型樹葉；榮獲「台灣工藝之家」授證的沈培澤以作品《聽風》，運用天然奇木雕出停在樹間歇息的鳥，望向隨風飄動的油桐花葉，傳達初到華梵山林內心所浮現的所有情感；擅長唯美主義的龔慈民則以柔美的女體線條，表現出在華梵《逆風而行》的感受。

「華梵大學2023國際雕塑營」10月15日至11月15日於華梵大學舉行，7位藝術家的作品已接近完成，歡迎社會大眾前往參觀，與藝術家面對面互動。