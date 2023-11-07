2023亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會 首度移師馬祖盛大登場

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後疫情時代，為加速推動民宿產業發展，在交通部觀光署及連江縣政府大力支持下，「亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會」本月6日至8日移師馬祖舉辦，6日晚上盛大登場！「台灣民宿產業不只有軟實力，還要硬輸出」，中華民國民宿協會全國聯合會總會長張心盈指出，台灣民宿產業明年將正式走向國際市場、向國際旅客招手！

張心盈強調，配合政府南向政策，該協會初步已鎖定馬來西亞、泰國等國家，將展開產業交流合作及旅遊的促銷宣傳，也鼓勵更多國際旅客來台旅遊。因此特別邀請到泰國和馬來西亞的國際觀光專家，在此次的亞太高峰論壇上，分享觀光產業的旅遊經濟發展。

連江縣長王忠銘親自到場接待來自全台各縣市與離島逾350位民宿、觀光相關產業公協會組織代表、產官學專家，場面盛大且熱鬧。王忠銘表示，「2023亞太高峰論壇暨全國民宿聯合大會」來到馬祖舉行，真是一場不可思議的盛大聚會。配合「2023馬祖國際藝術島」的觀光亮點，不但為馬祖觀光的特色與質感更增添藝術文化氣息，且讓馬祖走向國際化的多元交流新紀元。

「用心在地榮耀台灣」，交通部觀光署升格改制後，以重視地方的觀光發展與前景為首要目標之一，觀光署長周永暉親臨大會現場，為馬祖加持勉勵。周永暉表示，「民宿是台灣的寶，是自然環境與藝術文化的結合」，期許民宿業者，「不只要有滿意的服務，更要有感動的服務！」

張心盈指出，創會長陳汝濱在2008年10月創立民宿全聯會，經過16年的努力，得以有今日19個縣市近3,000名會員的規模，而在民宿管理辦法頒布的幾年內就能迅速整合，從鄉村到縣市，從摸索到團結，從洞燭先機中展現行動力，從模擬一家民宿的夢想中，綿延了全台近1.2萬家民宿同框入夢。

「亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會」由中華民國民宿協會全國聯合會主辦，國立暨南國際大學管理學院合辦、馬祖民宿發展協會承辦，並由連江縣旅行商業同業公會、DAYSPRING日光春和、白日夢創意開發、台灣鄉村旅遊協會、宏格多媒體設計等共同協辦，自本月6日起展開一連三天的精彩活動。

除了連江縣長王忠銘、觀光署長周永暉到場外，還包括連江縣議長張永江與副議長林明楊、連江縣副縣長陳冠人、馬祖民宿發展協會理事長張德貴、馬祖南竿鄉長林志東、馬祖國家風景區管理處長黃勢芳、中華民國民宿協會全國聯合會榮譽總會長吳文豪、暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系特聘教授鄭健雄、暨南國際大學管理學院長張眾卓等等。

「亞太高峰論壇」內容包括民宿產業的輔導、數位行銷的能力、在地體驗服務的優化、藝術美學的觀光品牌形象、永續旅遊的趨勢發展，以及新青年力量的匯聚各面向，都是後疫情時代民宿產業的發展方向；同時也規劃以時下最趨勢的永續旅遊為主題展開，分別帶入ESG發展及旅宿業AI運用議題進行論壇交流討論。