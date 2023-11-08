將豪農場有機栽種奇異果 探索台灣農業新出路

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座落苗栗縣的馬拉邦山，是「雲海秘境」隱藏景點，再沿著產業道路向上，是「將豪農場」奇異果園，7年級生的農場創辦人涂旭帆正捲起袖子、仰起頭，檢查棚架上的奇異果，全程採用有機栽種，一年一收，每一顆都是寶。

「雖然農業現況有很多問題，但台灣水果品質真的很棒，這也是我想證明的事。」涂旭帆的語氣和緩、眼神堅定。這裡是全台灣少數本土奇異果園，也是他超過10年夢想的起點，當台灣餐桌上的奇異果，絕大多數來自進口時，貨真價實的在地、有機奇異果，更難能可貴。

完美「原生」主場優勢 台灣在地奇異果專屬香甜魅力

放眼望去，整片奇異果園綠意盎然，但近乎45度的斜坡地形，稍不注意身體就會失去平衡，由於採有機栽種方式，經常會踩到穿山甲或食蟻獸挖的洞，雖然多承擔風險，但為了環境友善，在產季時，牠們都成為第一個報到的忠實顧客。

「我們就是在山裡面開了家buffet！讓動物、昆蟲都會來吃我們的東西。」涂旭帆笑著形容。只見一顆又一顆奇異果靜靜吊掛在樹上、被紙袋呵護包裹著，此時涂旭帆等待心中最完美的9分熟「黃金採收時刻」。

每年8至9月，是「將豪農場」奇異果園最忙碌產季，一箱箱的奇異果小心送往包裝場，擺在自動秤重機器上，隨著輸送帶完成分類，持續跟時間賽跑，只為讓消費者享用完熟奇異果，體驗口感酸甜、香氣濃郁滋味。

「這裡的奇異果，跟紐西蘭差別在哪？」不論果園或市集，每當民眾看到這些台灣奇異果時，涂旭帆總會被問到這問題，有趣的是，台灣其實是奇異果的原生地之一，但國外改良與品牌行銷、成為家喻戶曉的水果，而台灣在地種植的奇異果，具備海外進口缺少的優勢與魅力。

擁有「後熟」特性的奇異果，從樹上採摘後需經時間熟成，才達到最好食用風味。涂旭帆解釋，進口奇異果經過長途運輸，考量保存在4、5分熟就採收，因此果香及味道較酸，但在台灣栽種的本土奇異果，能爭取9分熟再收成，到消費者手中時，香氣濃郁、甘甜微酸，真正才是奇異果的好滋味。

「熱血」青農遇上「冷門」水果 從奇異果出發的對話

堅信人與環境之間共融關係，涂旭帆選擇攻讀中興大學園藝系碩士班，卻發現失衡的農業產銷結構，以及台灣農民收益偏低且不受重視，興起他想為台灣農業做一點事的想法，決定用「冷門」的奇異果，作為夢想切入點。

「奇異果的營養價值名列前茅，當大家越重視健康，就永遠不會退流行。」作為奇異果原生地之一的台灣，10年前栽種的農民寥寥可數，讓涂旭帆有了大膽想法，凝聚農民力量來共同生產行銷，建立屬於台灣的奇異果品牌。

台灣每年進口約3萬公噸奇異果，看似深具潛力的消費市場，才發現這條拓荒路困難重重，他回憶創業初期，從前期田野調查到導入有機栽培，即使栽種的奇異果「質」與「量」趨於穩定，但只要通路與消費者不買單，一切都是白談。

涂旭帆提到，奇異果採收後才會逐漸軟化，許多消費者認為手中果實偏硬，就會跟紐西蘭做比較、質疑品質不佳，因此只能靠不斷溝通，讓消費者願意存放幾天，才會品嘗到香甜的台灣奇異果。他舉例，一家專售有機商品通路耗費近3年才同意上架奇異果，推廣的過程很辛苦。

重新認識奇異果 幫台灣農業探索一條新出路

目前全台本土奇異果年銷總量不足100公噸，雖然仍遠不及每年進口約3萬公噸的奇異果，但也越來越多人找他購買幼苗且加入本土奇異果行列。

歷經10年歷練，將豪農場生產的奇異果定位，也逐漸清晰明朗，朝向精緻化與差異化，每年也會撥用一定比例的奇異果來製作果乾、爆米花、釀造酒等加工品，開發全新多元商品，讓更多人重新認識台灣奇異果。

當被問到，距離想要改變農業的夢想，是否更靠近一點時？涂旭帆思索一下、笑笑說「先把自己的果園顧好」，沒有給出肯定答案；但將奇異果作為創業起點，讓涂旭帆走出屬於自己的路，也幫台灣農業探索一條新出路。完整閱讀：《遇上奇異果的人》。