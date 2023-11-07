指揮家簡文彬新挑戰 領250人陣容演出威爾第《安魂曲》

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2023年適逢義大利作曲家威爾第誕生210週年，台北愛樂合唱團特邀指揮家簡文彬，帶領台北愛樂合唱團、台北愛樂青年合唱團與台北愛樂青年管弦樂團，動員超過250人，共同演繹威爾第的經典作《安魂曲》。

簡文彬表示，這是他人生中第一次指揮這部作品，「雖然沒有指揮過這首作品，但過去不論是學習或欣賞演出時已多次接觸，自己也收藏數個錄音版本，對這首曲子可說是相當熟悉。」

《安魂曲》源自於天主教為悼念逝者所舉行的「安魂彌撒」（Requiem Mass）儀式，如莫札特、布拉姆斯與佛瑞等人，均為此儀式譜寫出經典的傳世之作。

然而，威爾第的《安魂曲》在音樂史上卻成為獨特的存在。早在1868年義大利歌劇巨匠羅西尼逝世時，威爾第即號召當時的義大利作曲家共同為羅西尼譜寫《安魂曲》，威爾第在當時選擇譜寫最末的《拯救我》（Libera me）樂章，原定計畫於羅西尼逝世周年首演，可惜當時因諸多原因胎死腹中。直至1873年因聽聞義大利文豪曼佐尼逝世，威爾第便決心完成整部《安魂曲》，全曲共七個樂章，演出時間近90分鐘，並於1874年首演。

雖說威爾第《安魂曲》的首演地點為米蘭聖馬可大教堂，然而威爾第在創作之初，即將此作品設定為大型音樂廳演出之作，因而這部作品無論在樂團編制與聲樂寫作上均跳脫儀式限制，並融入其高超的歌劇寫作手法，企圖將音樂與文字做緊密結合，時而恣意狂放，時而如泣如訴，充滿濃厚的戲劇張力，也在首演之初，被19世紀傳奇指揮畢羅稱為「披著宗教外袍的歌劇」，然而也因此一貼近人性的音樂表現廣泛受到各界熱烈好評，奠定其不朽的地位。

參與演出的聲樂家還包括女高音林玲慧、女低音王郁馨、男高音崔勝震和男低音謝銘謀等。「台北愛樂X簡文彬—威爾第《安魂曲》」音樂會將於11月13日晚間於台北國家音樂廳登場。