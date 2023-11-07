2023TCCF創意內容大會開幕 逾200位專業人士齊聚台灣

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「2023 TCCF 創意內容大會」今天正式登場，規模創下歷年之最，全球539件影視提案報名、超過100家國內外業者以及29國、211位國際專業人士和買家齊聚洽商，致力為全球內容業者找到最佳合資合製資源，為台灣業者搭建通往海外市場的橋樑。

文化部長史哲表示，台灣擁有最自由創作的土壤，今年在行政院、立法院支持下文創法修法完成三讀，不僅投資文創產業將如同半導體、生技一般，享有租稅優惠，文創產業也正式納入「國家戰略重點產業」之列。明年起，也將以4年100億的黑潮計畫，自文化藝術6大面向全面支持台灣文化內容產業發展。

史哲表示，投資台灣正是好時候，期待藉由TCCF這個國際匯聚臺灣的平台，讓世界看見台灣文化內容的實力及自信，「當我們學會講出世界共通的語言時，相信世界可以透過台灣，看到整個華語文化的實力。」

文策院董事長蔡嘉駿表示，經過嚴峻的疫情，今年TCCF規模更勝以往，例如：PITCHING單元首度跟國際發出英雄帖，共收到來自29 個國家、高達539件作品，許多國內外重要的內容產業機構也設立了共29個獎項，這對於世界各國創作的人才，是很大的強心針。在文化部黑潮計畫推動下，現在是投資台灣最好的時刻，期望 TCCF 能成為匯聚亞洲最多人才跟內容的最佳平台。

法國國家電影與動畫中心董事長多明尼克（Dominique Boutonnat）表示，對法國而言，與台灣不僅是戰略合作，並共享對於創意的熱情，「文策院所建立的模式的成功，也具有全球野心和追求獨立性，這點和我們非常相似。目前台法之間已經有很多交流，包括法國的Series Mania劇集展與台灣人才交流、VR領域的合作及製片人培訓等。台灣與法國都擁抱自由價值，期待未來 CNC 與文策院彼此建立良好合作關係，為雙邊文化創意產業創造更多機會。」

「2023 TCCF 創意內容大會」將在11月7日至12日於松山文創園區及台北文創大樓登場。