工作再忙也要做這件事！這個好習慣建立親子感情

知道你關心我，我才會在乎你了解我多少

我永遠不會忘記某次跟女兒辛西亞進行一對一談心時發生的事。那時她非常暴躁易怒，對家中所有人發脾氣。我問她發生了什麼事，她都回說「沒事。」

對於跟孩子的一對一談心，我和珊德拉有一條規則讓孩子談他們想談的話題，談多久都成他們可以發牢騷、傾訴。除非孩子要求我們提供建議，否則不做任何評論。那一次我所做的就只是「傾聽」。女兒長大後回顧那段經驗，寫下了這段話：

我五歲時，父母搬到愛爾蘭的伯爾發斯特市（Belfast, Ireland）住了三年，我從玩伴那裡學會了愛爾蘭口音。返回美國讀三年級時，我總覺得自己跟其他人格格不入，我覺得班上的同學認為我和他們不一樣；他們聽不懂我的腔調，我對他們的遊戲也一竅不通。

老師要求我接受語言矯治，消除愛爾蘭口音，幫助我儘量趕上進度。我的成績遠遠落後其他人，尤其是數學這科。但是我害怕承認，也不願意站到台上；我渴望被同學接受、渴望交到朋友。

後來我在教室後面的卡片上找到了所有考試與功課的答案。我開始偷這些卡片，把答案抄下來，從未失手。有一段時間，我的問題看似都解決了。由於表現優異，我開始受到老師和同學的注意，甚至當選模範生。但是良知不斷折磨我，因為我違背了父母一向教導我們的誠信原則。我想洗手不幹，卻不知道如何全身而退，只好繼續欺瞞大家。

我知道該告訴父母實情，但身為老大的我羞於啟齒。由於承受獨自面對問題的壓力，我在家愈來愈容易發脾氣，父母後來告訴我他們感覺我出了問題，卻不知問題在哪。

每週我們會跟父母進行「私人談話」—在這段時間裡，小孩想談什麼都可以，父親或母親只能傾聽，不能批評，或是在我們沒有要求的情況下逕自提出建議。有一次在談話時間，爸爸讓我說出我覺得父母哪裡不公平。之後爸爸沒有為自己辯護，也沒有生氣，繼續讓我說下去。最後，我覺得自己被父親接納，於是小心的開了個頭，探探他的反應。

他問我學校生活怎麼樣，我吼著回答他：「如果你知道真相，你會覺得我壞透了。」但爸爸向我保證他對我的愛是無條件的、他會接納我。我覺得他是真誠的；根據過往的經驗，我認為可以信任他。

我脫口而出：「我數學這科作弊。」我投進他的懷裡—說出真相讓我如釋重負。他說：「要是妳早點告訴我就好了，這樣我就能早點幫妳啊。」之後，我告訴父母整個經過還有我的感覺，他們幫我想到解決辦法。我們決定一起去見老師，並請一位六年級的同學幫我補習數學。

直到今天，我仍感覺得到那一刻放下重擔的心情。當初我要是繼續欺瞞下去，誰知道會發展出什麼行為模式。我與父母分享問題，因為他們在過去一直愛我、鼓勵我，跟我建立信任的關係。

假如當初我一直忙碌、著急、焦慮的趕赴許多約會，急著做完許多我以為「更重要的事」，以致於沒有時間傾聽孩子的話，我不曉得女兒會發生什麼事。我感激我們安排談心時間，專心建立彼此的關係。對親子雙方而言，一個小時的談心時間影響深遠。

為人父母最重要的就是：教子女學會堅持原則。但是，你無法在沒有感情的情況下教導子女，唯有「知道你關心我，我才會在乎你了解我多少」。

一對一的談心時間提供親子建立感情的機會，讓你教導子女。珊德拉和我發現，當我們把孩子帶到旁邊，私下與對方相處，把注意力完全灌注在對方身上時，我們的教導、我們訂的紀律或溝通，效能會相當好。然而，若有旁人在場，教導的效能極差。

人們並非全然根據理性的認知而行動，而是基於自己的感受與對自我的看法來採取行動。要是孩子肯定自己，也肯定親子關係，他們就會受到鼓勵，依據理性判斷採取行動。