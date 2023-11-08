戰雲籠罩市場悲觀 坦伯頓獲利的秘密

編按：當戰爭、災難等事件發生時，往往會為股市與投資人心理帶來負面的影響。投資人很可能會出於現實環境的困頓與對前景的悲觀預期，而拋售股票，連帶使得大盤跌落谷底。對價值投資者約翰坦伯頓來說，這種極度悲觀的時候，就是逢低買進的絕佳時機。第二次世界大戰爆發時，正是這樣的狀況……

1939 年，美國的經濟又陷入困境，股市對歐洲爆發戰爭的感受變化很大。在之前的十二個月中，對這些事件的解讀變得很負面，美國和歐洲的這些觀點令股市下跌49%。我們先暫停一下，想一想剛才說的：股價在十二個月內下跌49%！對大部分頭腦清楚的撿便宜股投資人來說，這是對經濟展望戲劇性的重新評估。投資人普遍認為美國又回到蕭條，納粹會毀了歐洲剛出現的自由意志和現代化文明。美國投資人的共識很負面，這樣的信念籠罩著美股，投資人相信接下來日子會更難過而拋售股票。

儘管市場的共識一致擔心情況會更糟，但約翰叔公一直在靜靜的觀察這些事件，並對未來可能的發展，得出不一樣的結論。首先，他已經對德國有一些了解，包括德國的心態以及領導者的殘暴。約翰叔公拿羅德獎學金在貝里歐書院求學時，和學校的一個同學一起以很低的預算環遊世界。在1930年代初期旅遊時，他就到過德國，甚至在柏林奧運會上親眼見證他們誇張的訓練、可怕的服從心態，以及引導著那一群人的熱忱。

在接下來的幾年，納粹入侵一個又一個歐洲國家，並在入侵波蘭後導致歐洲全面爆發戰爭，當時他就相信美國會再次被拖入戰爭中。他根據這個見解得出結論，美國的工業產能將會緊繃，以供給大宗物資和商品來支援投入戰爭的美軍。事實上，他相信就算是最不怎麼樣、最沒有效率的企業，也會因為接下來大量的經濟活動而受惠。

這個觀點來自於他對之前戰爭的研究，例如，美國的南北戰爭和第一次世界大戰，這兩次戰爭都刺激對物資的需求。當美國的企業和商家爭奪政府的合約和補給，包括鋼、鐵、紡織品、食物等戰爭所需的資源，這些原物料都需要運輸到全國各地。從這個簡單的觀察，他知道美國投入戰爭將使鐵路公司受惠。總而言之，當市場恐懼戰爭會使經濟進一步下滑，並摧毀歐洲的自由時，約翰叔公則看到未來很有可能因全國響應戰爭的號召，而刺激經濟。

某種程度上來說，約翰叔公對未來的觀點是不對稱的，因為他能專注於長期的展望，忽視當下普遍的觀點。專注於未來可能發生事件的能力，而不是對當下事件做出反應，就是成功的投資人和平庸的投資人之間巨大的差距。

帶著與普遍意見完全相反的獨特觀點，約翰叔公已經準備好把握機會，買進價格未反映經濟展望的股票，就算未來幾年經濟沒有大幅起飛，展望也還是比較好。由於他多年的研究、親自觀察納粹、美國捍衛自由的意願，以及了解歷史中戰爭可能會對工業帶來的影響，這些認知發展出的信念，讓他計算後做出大膽的行動：他要借錢買進股票。這時我們要暫停一下，仔細區分借錢的差別。約翰叔公已經有儲蓄，而且也有足夠的錢（而且不是只有一點錢而已）買進他要的股票，但他認為在做生意時，理性的生意人通常都會借錢來投入事業。

就這一點來說，借錢不但沒有問題，還是合理的作法。但是，相較之下，借錢消費就是不合理的作法。知道這一點後，他聯絡在費納賓恩公司（Fenner and Beane）工作時的老闆迪克．普拉特（Dick Platt），說明他的想法，並借了1萬美元，買美股中所有股價不到1美元的股票。對許多人來說，這可能是個奇怪的要求：除了選擇股價不到1美元的股票外，他還買了許多其他股票。

這個策略有兩個重要的投資概念。不只如此，等我們說出這兩個概念， 並且仔細審視後，就會知道這是以常識為根據的概念。第一，也是最重要的。他最基本的看法，認為戰時經濟將會帶動經濟榮景，就算是最沒有效率的企業也能因此重振。約翰叔公看中的公司非常普通，甚至不怎麼樣。這些公司面臨許多眾所皆知的問題、展望很有限（除了經濟不太可能復甦之外）。換句話說，投資人對這些公司的期望非常低。當時的市場狀況，對展望不佳的公司很沒耐心，因為經濟看來似乎會惡化而不是會改善。約翰叔公根本是進入市場的谷底，買進展望最差的公司股票。

原因很簡單：因為他相信美國將會百業復甦，如果他的預測正確，即使是效率最不彰的企業，股票也會出現最劇烈的漲勢，結果後來也證明了他是對的。如果市場重新評估這些公司的展望，並認為未來將有正面發展，那麼投資人情緒與基本面逆轉，就能讓他獲得極大的報酬。從基本面來看，這些公司可能從破產轉為獲利；或是如他們所說，「從最壞的時期」轉為「最好的時期」。這些負面情緒的極端情況，通常能帶來最佳的投資報酬。在這種情況下，股票市場認為的公司價值，和他預測繁榮戰時經濟將促進公司前景，要找到兩者之間極端不一致的情形就很容易了。

這裡要強調另一個重要的投資概念，那就是他買進許多股票。約翰叔公買進許多股票，而不只是少數公司的股票以分散風險。他對機率很敏銳，而且他總是用機率來表達他對投資的看法。這時他分散投資就是一種理性的方式，承認並非所有的投資都會獲利，所以他想要把不好的投資風險分散到多檔股票中。事實上，約翰叔公這次買進的104檔股票中，有37檔個股已經破產，所以他很清楚必須把雞蛋放進不同的籃子裡，而不是全放在同一個籃子裡。

在他擔任共同基金經理人的那些年，約翰叔公總是會談到分散風險的好處。當他為其他人管理基金時，他就是這麼做的。但是我們在後面的章節中會看到，他在處理自己的投資時，也不害怕集中他的資金（甚至集中在少數幾檔個股中），在他退休不再管理別人的資金後，他還是會這麼做。舉例來說，「多元化」這個詞的意義是會隨著情況改變的。

在管理坦伯頓基金時，約翰叔公談到隨時都擁有幾百檔個股，而在其他時候他也曾說到，即使只持有不到十檔個股，也能達到多元化的目的。但是現在他的建議是，大多數的投資人可以受惠於分散資產於多檔股票。1939年時的情況也一樣，尤其是當他用借來的錢投資時更是如此。

他的時機掌握得非常好。紀錄顯示，他第一次遵守極端悲觀原則所做的投資，讓他獲得很好的報酬。正如他的假設，歐洲的戰事引發第二次世界大戰，美國也參戰了，結果帶動美國對工業原物料、大宗物資等等的需求飆升。約翰叔公在一年內就還清了借款。接下來的幾年，他賣掉持股，並把他原本借的1萬美元投資變成了4萬美元，增幅是四倍。此外，他買進的104檔個股中，只有四間公司倒閉。他的平均持有期間是四年，這和他事業生涯的平均持股期間一致，而且他傾向預測公司未來五年以上的情況。