坦伯頓冷對網路狂潮 逆勢操作九千萬美元落袋

編按：1990年代末期，網際網路興起，投資人陷入了集體的狂熱之中。這樣的集體狂熱，讓市場呈現過度膨脹的狀態。但是當眾人都頭昏腦脹的跟風上車時，約翰坦伯頓依舊保持冷靜，靜靜的觀察，等待出手時機到來。本文出自其姪孫女蘿倫坦伯頓等合著《約翰．坦伯頓價值投資金律》。

如果有個辦法，可以知道哪些事情會引爆那些股票的賣壓，拉低20 世紀市場史上漲勢最強的行情，那該有多好。事實上，的確有這麼一個辦法。約翰叔公從不同的觀點去看這個現象，並發現市場中藏有珍寶，且有勝算很高的方法能放空獲利而不會虧損。股市泡沫存有一種心理要素，那就是貪婪。這是人類自古以來就有的缺點，而且一再在股市中顯現。

市場上有一些買主正急著獲利了結，落袋為安。這些人是誰？他們就是科技公司的高階主管，不分老少。每天都有科技公司到股票市場首次公開發行股票。此時公司往往會以大量的新股獎賞公司的經理人。這麼做是有道理的，因為在公司的股票向大眾公開發行之前，經理們通常是公司股票唯一的擁有者。

1999 年和2000 年的新股發行市場上，在股市崩盤前，年輕高階主管因為向大眾發行股票而賺進大把鈔票。他們以迅雷不及掩耳的速度成為百萬富翁（至少帳面上如此），當時投資人對科技股的胃口非常好。因此，那些科技公司的管理者有著極強烈的誘因，只要把公司建立起來、找到投資銀行家，再試著將公司（有時只是設立公司的點子）銷售給大眾。

1999 和2000 年的首次發行市場，讓企業經理人可以快速以股票換現金，此舉能將他們手上價格膨脹的股票，出貨給願意當冤大頭的投資大眾，而且他們經常濫用這種手法。約翰叔公看得很清楚，科技股市場泡沫的所有參與者當中，就是這些人賣出股票的動機最強烈。這些公司經理人，或者「內部人」（insiders），知道和他們交易的對象是什麼樣的人（弱者），當然想以股換鈔，盡早獲利了結。老實說，這些公司的內部人很高興一有機會就能把他們在新經濟中獲得的好處賣給散戶投資人。

但是在正常情況下，企業首次公開發行股票以及個人買進新股之後，市場管理規定一段期間內，內部人士都不准買賣。換句話說，內部人士通常六個月內不能賣出手中的持股。這六個月一般稱作新上市閉鎖期（lockup period）。約翰叔公研究了所有科技新上市股，以查出閉鎖期失效的時間，這能讓他知道內部人士何時可以開始賣出持股。

他很肯定內部人士會賣出持股，他也肯定內部人士的賣盤會觸發賣壓湧現。他這麼做是有必要的，因為那時的科技股買方和賣方，只觀察持股價格的每日動向，做為決定買賣的唯一根據。換句話說，如果當沖客發現某一檔股票的價格正在上漲，他們也會買一點，以跟上這波漲勢。

與此同時，每天都有買盤湧入科技股，把價格愈推愈高。但是當股價開始下滑，先前因為價格上漲而買進的持有者，就沒有繼續持有的理由。總而言之，內部人士不是壓低價格下跌的主力，但是一旦他們開始大量賣出，等於是點燃引信，激起賣壓的連鎖反應。這樣的連鎖反應將導致科技股應聲崩盤。

約翰叔公設計了一套策略，在閉鎖期失效前約十一天放空科技股，因為一旦內部人士獲准出售股票，沉重的賣壓就會蜂擁殺出。他把目標對準在價格比上市訂價提高三倍的科技股。他的推論是，上漲那麼多的股票，內部人士會更有動機要拋售持股換現金。他總共找到84 檔符合這個標準的股票， 並決定每個放空部位的金額都高達220 萬美元。

他用自己的資金1.85 億美元，押注科技股會在泡沫的高峰暴跌。2000 年3 月的第二個星期，股市就真的崩盤了。

我們先前提到，約翰叔公曾被問到該如何判斷極度悲觀的時間點。他的回答是：當最後一個持股人決定放棄並賣出股票時。依照這個定義，當所有的賣方都走了，剩下的就只有買方。也可以把這個邏輯反過來檢視2000年的科技泡沫：當市場不再有買家，就是極度樂觀的時候了，賣家就會開始控制情勢了。

一年內，那斯達克就崩盤了，從3月的歷史高點崩掉51%。你可能已經猜到了，大盤崩盤遠不足以形容個股慘烈的大屠殺。在約翰叔公放空的科技股之中，有不少從他放空時的價位重挫了95%。我們只舉幾個部位為例來說明。圖6.3 到6.5 顯示的是閉鎖期失效日、建立部位的成本基礎，以及建立部位之後的獲利。

你可能注意到了，有時候約翰叔公放空的時間點正好落在那斯達克泡沫的頭部，有些則不是。例如，網捷網路（Foundry Networks），或是他在2000 年11 月放空威歐（Vyyo），那時股市已經崩跌很久了。這件事很有啟發性，因為這告訴我們的是，樂極生悲的過程需要一點時間，至少幾個月， 但通常長達數年之久；就像悲極而喜的過程即使不必花好幾年，也得花上幾個月的時間。

在這段討論中，我們談的大多是在那斯達克泡沫高點時放空的情形，沒提到應該如何執行放空。撿便宜股的投資人未來如果想要放空價格過高的證券，也許能從約翰叔公使用的若干技巧中學到一些東西。

第一條守則是控制虧損，第二條守則是記住第一條守則。要控制虧損，明智之舉就是在放空股票時列出一張守則清單，並且嚴格遵守。舉例來說，當約翰叔公放空那斯達克的股票時，他採用幾條守則來引導自己的決策。

最重要的守則是預定一個水準，到了那個水準就要認賠回補空頭部位，以免損失擴大。放空那斯達克的股票時，約翰叔公特別留意閉鎖期結束之後，股價是不是勁揚。如果是，他會趕快回補空頭部位。你可以設定一條守則，在放空後價格漲幅超過某個百分比時就回補空頭部位。

這個價格水準是主觀的，要視投資人能夠接受的風險高低而定。放空者如果不擬好作戰計畫，並確定認賠停損的價格，便是在玩一場危險的心理遊戲。當你以為股價不可能上漲的時候，它偏偏就漲了。務必記住凱因斯的話：「市場可以維持不理性很久，比你的支付能力還要久。」

同樣的，撿便宜股的投資人也應該預定獲利了結的基礎。舉例來說，約翰叔公放空那斯達克股票的時候，也就設定了獲利的指導準則。這一次，他是在股價從他放空的價位跌了95%，或者本益比跌到低於30（盈餘是採用過去十二個月的每股盈餘）時獲利了結，落袋為安。這些獲利守則和認賠出場的守則幾乎一樣重要，因為可以防止撿便宜股的投資人做得過火，或是變得貪心。建立獲利守則的目的，是在清楚而客觀的框架之內，善用人的貪婪，而不要失去客觀性。

不難看出，貪婪正是引爆2000年那斯達克股票崩盤的關鍵因素之一。光是2000年第一季，就有780億美元的新股上市，再加上近期上市的1,100 億美元新上市股票閉鎖期結束。某種程度上來說，科技股泡沫是被本身的貪婪，還有內部人試圖將股票出貨給散戶的重量所壓垮的。

以之前談過的撲克牌來說，現在我們看得十分清楚，知道科技泡沫是有史以來虛張聲勢最嚴重的一次泡沫。聰明的玩家當時就知道這是虛張聲勢， 但這場賭局的賭注很高，到了某個時間點，他們可能決定最好是活著玩下一局，不要繼續坐在賭桌上要求對方攤牌。對老手來說，這只是等待時機出手的問題，觀察對手的弱點──也就是他們的貪婪，結束時帶著贏來的賭金離開。

就這樣，約翰叔公帶著九千多萬美元離場。

佩服吧，當沖客！