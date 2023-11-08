領導Z世代的7種方法

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既然我們已經搞懂現今環境，和現代部屬的特徵，我想大家應該已經明白，想幫助Z世代拿出表現，主管就必須做出改變。

沒錯，在領導這些人之前，你必須先成為Z世代主管。我將介紹七種方法，幫助大家成為Z世代主管，藉此提升團員能力。

1.傳達

第一個方法是傳達。將工作目的、目標、詳細內容和資訊，清楚傳達下去，是主管最重要的工作。

目的不在於告知，而是要讓部屬動起來。只要清楚告訴工作內容，屬員他們便會自發行動。

2.聆聽

第二個方法是聆聽，這是為了掌握員工的想法和行為。每個屬員的思考方式、對事物的看法都不盡相同，如果主管不去正確理解他們各別有什麼想法的話，就無法做出最佳對策。

主管善於發問，有時可以引導出員工自己都沒發現的真實想法。

3.等待

「為什麼我教了他們，他們卻做不到？」如果主管經常有這類煩惱，代表主管沒有花時間等待部屬成長。

成長需要一定時間，透過等待，可以讓部屬們無後顧之憂的去工作、穩步提升自己的實力。

4.深受員工信任

如今已不是「因為你是主管，所以都聽你的」的時代了。

正因為對未來感到晦暗不明，所以員工會認真評估：「聽從這個人的話，真的沒問題嗎？」

在現今這個時代，需要有策略的與屬員建立信任關係。團隊可以信任主管，整個公司才能齊心協力、做出成果。

5.提升綜合能力

成為管理職之後，周圍的人會時刻關注自己的一舉一動，而且關注度往往超乎本人想像。

從「沒有部屬、只要做好眼前的工作，就能提升能力和評價」，轉變成培養、評價人才的主管時，靠不斷增強自己的魅力，也能促進屬員成長。當你加強自己各方面的技能，部屬會更加尊重和仰慕你，也會把你當作榜樣，努力工作。

6.建立好人際關係

雖然成為了主管，但同時仍是別人的屬員。

即便是公司老闆，也不能違背股東的意見。在這種情況下，良好的人際關係，將使你工作進展更順利。

若你能掌握好人際關係，在部屬心中，你也會是個極有魅力的人。

7.蒐集資訊

若你要以身作則，示範給團隊看你如何提高技能，蒐集最新資訊是你最重要的方式。網路上無法得到最新、有益的消息，加上他們不會僅憑年齡、立場就聽你的話，因此，如何獲取並活用最新訊息，便是現今主管的武器！