中美兩國都需要的一場會談 「習拜」面對面

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中國第三屆「一帶一路」倡議峰會剛於10月落幕，緊接著2023亞太經濟合作組織(APEC)峰會將於11月中旬登場，這場被視為美國主場外交的國際多邊會議，最受矚目將是11月15日的經濟領袖會議，「習拜會」登場，將引導中美關係進入另一新階段！

從2017年開始的中美貿易戰、2022年的俄烏戰爭，到近期以巴衝突衍生出來的中東問題，美國面臨國際戰事烽煙四起的麻煩，中國則是內部經濟趨緩、失業率攀升的問題，民眾普遍感到焦慮，源頭就是中美關係不好，全方面影響各個面向。

中美兩國領導人從去年11月G20峇里島峰會會晤後，雙方再也沒有面對面交流會談，「習拜會」今年最後一場機會是在美國舊金山舉辦的APEC會議。在中、美各自出現內外交迫的危機下，中美兩大強權恐怕都需要這一場會談（習拜會）。

一波三折的中美關係

隨著中國經濟軍事實力持續增加，中美重新進入戰略競爭階段，2018年爆發中美貿易戰，美國拿中國通信巨頭華為開刀，通過禁止向構成國家安全威脅的公司購買網路設備；同年12月爆發華為小公主孟晚舟事件，2019年5月進一步將華為列入實體清單，美企不得銷售產品予華為。

2020年中美從貿易戰演變成晶片科技大戰，美國升級對華為的出口限制，美國商務部宣布廠商將使用了美國的技術或設計的半導體晶片出口給華為時，必須得到美國政府的出口許可證，即使是在美國以外生產的廠商也不例外，使得華為海思半導體晶片和智慧型手機部門受到重創。

2022年8月美眾議院議長裴洛西到訪台灣，中美緊張關係拉到最高點，中國方面反應強烈，終止了幾乎所有與美國的官方交流渠道。

2022年11月，峇里島G20峰會，拜登與習近平會面後，中美關係開啟修復的過程，並且有了後來國務卿布林肯的訪華安排。然而，2023年2月中國「間諜」氣球事件，使中美關係修復過程再次中斷。數月後，布林肯訪華得以重啟。

但布林肯前腳剛走，拜登在公開活動中稱習近平為「獨裁者」，招致中方反對；7月葉倫訪中被認為是繼續這一修復過程的嘗試。再加上氣候特使克里、商務部長雷蒙多，以及國會代表團來訪，密度和廣度都較為罕見，外界猜測，這些訪問都是在為下一次「習拜會」鋪路。

中美互遞橄欖枝 為「習拜會」鋪路

近一個月來，白宮與中南海努力為APEC「習拜會」營造良好氛圍，除了中國外交部長王毅與美國國家安全顧問蘇利文9月中旬在馬爾他會晤，雙方圍繞穩定、改善中美關係進行了「坦誠、實質性、建設性的戰略溝通」。

王毅更在10月26日至28日訪美，與美國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文會面，並見了美國總統拜登。王毅這次訪美，被認為替中國國家主出席習近平出席鋪路，中國外交部說：「雙方同意，為實現兩國元首舊金山會晤而共同努力。」

除了王毅訪美之外，北京派駐華盛頓的大使謝鋒也在9月底的中國國慶慶祝會中，提出「三個沒有變」的論述，明確點出中美相互依存的現實並沒有改變、兩國人民交流合作的熱情沒有改變、以及國際社會對中美關係穩定的期待也沒有改變的最新論調。

最新進展則是，中國外交部於11月6日宣布，應美國財政部長葉倫邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰將於11月8日至12日訪問美國。

何立峰為分管財經事務領域主要官員，日前中國官媒新華社報導，何立峰已經接替劉鶴擔任中共中央財經委員會辦公室主任。

中高層近來互動頻繁，外界多視其為美中關係緩和跡象、APEC舉行「拜習會」前奏。

美國方面也不斷替中美緊張關係降溫，美國總統拜登在6、7、8月分別派遣了布林肯、財政部長葉倫與商務部長雷蒙多訪問北京，其中負責經濟與金融的葉倫，也在9月底宣布美中正式成立「經濟工作小組」與「金融工作小組」，兩個工作組將定期、不定期舉行會議，就經濟、金融領域相關問題加強溝通和交流。中國已於10月24日公布，中美經濟工作組以視訊方式舉行第一次會議，宣告雙方進一步尋求合作空間。

拜登今年9月也在聯合國大會演說上，呼籲全球共同應對俄烏戰爭、氣候變遷等挑戰。拜登演說後半談及中國前說，美國打造諸多夥伴關係「不是為圍堵任何國家」，他重申美國試圖負責任管理美中競爭，防止競爭演變成衝突，美國致力「去風險」（de-risking） 而非與中國脫鉤（decoupling）。