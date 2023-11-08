中美關係破冰？各界看「習拜會」的背後意義

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中美領袖「習拜會」即將登場，兩國高官近期積極互訪，從經濟、外交、軍事、氣候等多個領域都有正面消息傳出。然而，這次雙方元首的會面是否真能讓雙邊關係更上一層？

中美關係回暖 「習拜會」有共識

根據香港01分析，美國將於11月在舊金山召開亞太經合組織(APEC)領導人峰會，這是屬於拜登的主場外交，也是他向選民展現外交成績的機會，在俄羅斯總統普丁因為策動俄烏戰爭被拒之門外的情況下，拜登政府特別需要中國領導人習近平參會，以便讓這場峰會顯得更像是一個真正的區域國家領導人峰會。如果習近平也不參加，這場峰會的效果將大打折扣。

儘管「習拜會」已確定會在本次峰會進行，但該分析認為，中美關係的温度計到底能回暖到多少度還不得而知，經過2018年貿易戰以來的連續衝擊，雙方關係已經被歷史性重塑，決定雙邊關係的基礎已經和原來截然不同。

不過，該報導指出，習近平和拜登都認識到中美不能陷入一場災難性的戰爭，拜登認為中美關係的本質是競爭，中美應該為雙邊關係「建立護欄」，習近平也說中國「有一千條理由搞好中美關係，沒有一條理由把中美關係搞砸」；不管怎樣，中美關係回暖都是好事。

習拜將會面 中美各有算盤

另有中國學者認為，中美兩國領導人從去年G20峇里島峰會會晤後，雙方再也沒有親自交流會談機會，這段時間以來，中美關係發生很多問題，舊的沒解決、新的又來到；中國仍是世界第2大經濟體，在經濟、區域安全等方面重要性不可替代。對於美國來說，以中國「萬事定於一尊」情況下，美國一定期望見到習近平，因為習近平是唯一可以拍板的決定者。儘管「習拜會」只是一個形式，不過「可以見到決策層，美國人才會安心」。

該學者表示，對於穩定內政來說，習近平也需要在國際場合與拜登有場高層會談，中國經濟現況有些問題，民眾普遍感到焦慮，源頭就是中美關係不好，習近平出席APEC舊金山會議，可以對於穩定人心、經濟表現發揮「定心丸」作用；只要中美關係不破裂，改革開放以來的成果就不會倒退到鎖國狀態。

美國政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師韋恩（Ali Wyne）認為，如果「習拜會」能夠如期登場，兩人的會晤對美中關係的影響更多是基調上的，而非實質性的。

韋恩表示，雖然雙方都不可能在政策上向對方做出重大讓步，但外界希望他們在台灣和美國都將舉行關鍵性總統選舉的這一年之前，就穩定雙邊關係的必要性達成一致，即華府和北京之間的戰略競爭將繼續加強，但雙方都希望確保這種競爭以可控、可管理的方式進行。