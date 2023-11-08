育達科大與山城友愛基金會攜手再創歡樂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

育達科技大學幼兒保育系與財團法人山城友愛人文基金會攜手於112年11月4日在竹南鎮大埔辦理「幼」愛游藝親子共學闖關活動，活動一早幼保系的同學就到場準備，展開一場由育達幼兒保育系二技進修部與四技日間部的同學們共同規劃設計的系列活動，結合目前STEAM的幼教理論趨勢與學校所學，讓現場將近600位的家長與孩子們在遊戲中學習到科學、科技、工程、數學、藝術等五大能力，讓親子們藉由遊戲玩樂、學習，在開心與歡笑聲中度過愉快的一天。

一早在活動現場，山城友愛人文基金會陳一豪董事長及育達科大吳菊校長與幼保系簡宏江主任帶領幼保系師生們與現場參與的家長及孩子們開心的見面，並逐一致詞勉勵同學、家長與幼兒，在各界期待下展開活動序幕。

育達科大幼兒保育系簡宏江主任表示：幼兒保育系自民國91年成立，現為教育部認可培育「幼兒園教保員」之培育機構，具有完善課程規劃，優質教學團隊，更有11間的專業模擬職場教室，幼保系師生歷年參加全國教保技藝競賽及全國幼兒科學創意教具競賽皆屢獲佳績；這場活動主要由學生參與規劃與設計，目標是促進親子間互動，提供讓家長和孩子共同參與、學習和體驗的平台；活動中包含了十個精心設計的闖關遊戲，以STEAM教育為主題，設立各種具有趣味和挑戰性的關卡。

育達科大吳菊校長致詞時表示，STEAM科學教育是育達幼保系與廣秀森林幼兒園課程與活動的亮點特色，日前幼保系剛結束STEAM培訓課程，計31位教保服務人員及學生考取「成大STEAM 初階認證」資格，成果顯著；目前與STEAM科學教育之『工程』項目最為相關的課程，英國Morphun積木教師WA認證課程，已於112年10月28日在幼保系開跑，待系列課程研習結束後，將於11月19日進行認證考核，屆時幼保育系又將誕生一批擁有不同專業的STEAM新力軍，獻身於幼兒教育職場，為幼兒開發不同智能，並培養藝術美感，結合理性與感性的特質，成為一項全人教育，期望苗栗更多的家長與孩子能一起到育達科大學習。