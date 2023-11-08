明年減稅 全民有感 2025年申報適用

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

明年綜所稅調整方向

物價上揚，財政部將調高2024年綜合所得稅免稅額、扣除額和課稅級距，2025年5月申報時即可有感減稅，包括免稅額提高5千元至9.7萬元、標準扣除額調高7千元至13.1萬元，薪資所得特別扣除額提高1.1萬元至21.8萬元。

課稅級距部分，原綜合所得淨額56萬元以下適用5％稅率，拉高3萬為59萬元，適用12％級距上限拉高7萬至133萬元，20％級距上限拉高14萬至266萬元，30％級距上限498萬元、拉高26萬元，498萬1元以上稅率40％。

依所得稅法規定，綜所稅的免稅額、標扣額、薪扣額和課稅級距，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整累計上漲3％以上，應按上漲程度調整。截至10月，累計CPI漲幅較上次調整（2022年）已達5.5％。

此外，包括遺產稅相關扣除額和個人最低稅負制免稅額等，也因物價漲幅超過法定比重而將調高。財政部表示，具體調幅會在年底公告，其中所得稅是2025年5月申報2024年所得時適用，其它如遺產稅等則是2024年即可適用。

以單身上班族為例，由於免稅額增加5千元、標準扣除額增加7千元，加上薪資所得扣除額增加1.1萬元，共增加2.3萬元的免稅、扣除額，以稅率5％計算，可省稅1,150元；如適用最高稅率40％，則可省稅9,200元。

至於育有兩名國中子女的雙薪四口家庭，報稅時免稅額可多扣2萬元（5千X4）；夫妻標扣額調高1.4萬元；薪扣額增加2.2萬元（1.1萬X2），總共可多扣5.6萬元，按適用稅率5％至40％計算，可省稅2,800元至2萬2,400元。

安永會計師事務所執業會計師楊建華表示，以各項免稅額和扣除額調整後的水準計算，上述雙薪四口家庭的年收入若未達108.6萬元，理論上即可不用繳稅，但若需要退稅，仍要記得申報。

此外，由於課稅級距也有調整，楊建華表示，雙薪四口家庭的家庭年收入若未超過167.6萬元（扣除各項免稅額及扣除額後所得淨額低於59萬元），適用稅率都是5％。