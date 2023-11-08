10月通膨率3.05％ 登九個月最高

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國內物價變化

主計總處7日公布消費者物價（CPI）指出，由於颱風豪雨推升蔬果價格，10月通膨率升至3.05％，創近九個月最高，惟不含蔬果的核心物價變化不大，通膨壓力並未升高。

此外，迄今以巴衝突對物價的影響有限，研判11月通膨率將回降至3％以下，物價壓力可望減輕。

綜合統計處專委曹志弘表示，10月通膨率（CPI年增率）3.05％，為近九個月首度超過3％，主要是海葵、小犬兩個颱風接連帶來豪雨，使得蔬果價格上漲。調查顯示，10月蔬菜、水果比去年同期大漲12.3％、14.5％，因此民眾對物價壓力的感受會深刻一些。

主計總處表示，如果蔬果價格持平，則10月通膨率為2.42％，與過去幾個月差不多，曹志弘說：「這說明本月讓通膨率升高的只是短期因素，通膨壓力並未升高。而不含蔬果、能源的核心物價年增率2.49％，與前一個月相當，沒有太大的異動。」

何以通膨率升逾3％，通膨壓力並未升高？

曹志弘解釋，不含蔬果的核心物價是反映中、長期物價走勢，核心物價近三季的年增率依序是2.69％、2.64％、2.60％，而10月為2.49％，漲幅已逐漸收歛，由此可知，通膨壓力並未升高。今年以來，影響國內物價的四項原因為蔬果、外食、房租及娛樂服務費，首先隨著颱風影響消失，菜價已回跌，其次外食費月漲幅連三個月收歛至0.15％的長期平均，再者娛樂服務費受去年國境開放基數較高影響，漲幅也將逐月收歛，研判11月通膨率降至3％以下的機率高，未來通膨壓力可望稍微減輕。

他表示，這四項原因裡外食、蔬菜、娛樂服務費的漲勢皆已縮小，只有房租年增率最近七個月維持在2％，沒有明顯收歛，房租走勢仍待觀察。

至於以巴衝突是否會成為未來物價上漲的變數？

曹志弘表示，以巴衝突以來，國際油價只有小幅波動，以9月、10月OPEC平均每日油價而言，反而由每桶94.6美元降至91.78美元，近日更跌破90美元，以此而言，以巴衝突對通膨率的影響相當有限。