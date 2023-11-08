長榮航 買33架空巴

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長榮航斥鉅資買空巴飛機

長榮航空再度寫下我國民航史上單筆最大的飛機採購案！長榮航空董事會7日宣布，斥資101億美元向法國空中巴士採購33架空巴士飛機，以當日新台幣兌美元32.197元計算，折合新台幣約3,251.89億元。

鑑於航空產業出現質變，及當今高票價、商務艙等高端的需求快速增長之際，長榮航空將營運眼光擺放在2027年之後，董事會決定，著眼未來營運需求採購下一世代新機進行汰舊換新，預計從2026年至2030年引進18架空中巴士A350-1000型廣體客機以及額外6架機的採購選擇權，目標客群為北美等長程航線，2029年至2032年交付15架空中巴士A321neo型窄體客機，鎖定亞洲區域航線。

後疫情時代，全球航空產業快速復甦，長榮航空現有86架客機仍供不應求，規劃中的波音機隊交機計畫進行中，訂購的14架波音新機從今年底到2027年前陸續交付，包括四架787-10、九架787-9、一架777F貨機，預計於2027年之前交付完畢。

長榮航空表示，根據空中巴士2023年公告牌價，此次規劃採購33架空中巴士全新客機總金額將達101億美元。此為公司創立以來單次、單筆最大的採購案。

在此之前、2015年11月，長榮航空曾經向美國波音公司採購26架客機，包括24架787-10及二架777-300ER客機，合計約95億美元，當時為國內航空公司首度引進波音787夢幻客機。

針對昨採購案從波音再換為空中巴士，是否有特殊考量？長榮航空表示，公司採購客機評估的層面相當廣，包括考量航程、載客量、載貨量等，這次採購空中巴士A350-1000是空中巴士公司最新一代長程廣體客機，航程可達8,000海浬，比波音787-10及787-9航行的更遠，能滿足公司積極擴展北美航線的運能需求。

至於A321neo為空中巴士公司最受業界青睞之中短程窄體客機，是長榮航空現有A321-200機隊升級版，兩種機型共通性極高，飛行組員可同時操作兩種機型，減少人力需求及訓練成本，A321neo新機引進前，A321-200機隊將續租賃營運，並規劃於2032年前逐步全數退租。