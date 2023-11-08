長榮航空前三季 大賺164億元

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長榮航空7日公布第三季財報，第三季稅後純益59.57億元與第二季持平，但還是年增3.81倍，每股稅後純益（EPS）為1.1元，財報不如預期，不過前三季稅後純益163.96億元，已提前刷新2010年當年所創下歷史紀錄。

今年暑假是長榮航空迎來疫情後第一個營運高峰旺季，國人報復性旅遊帶動長榮航第三季合併營收創下單季新高、達532億元，年增51％、季增9.57％，惟因地緣政治使得國際油價飆漲，國際油價在9月衝到波段高點，但長榮航空無法立即反應票價，因此影響獲利，毛利率21.9％，比第二季少1.33個百分點，前三季合併營收1,462.98億元、年增48％，稅後純益163.96億元，此二項數字均創下歷史新高，前三季EPS為3.05元。

油價牽動著航空公司獲利！今年暑假本應該是長榮航空財報旺季，卻遇上高漲油價無情地澆熄長榮航空投資人的心。長榮航此次引進18架空中巴士A350-1000型廣體客機以及額外六架機的採購選擇權，主要仍是A350-1000座位數比A350-900多了41個座位，並兼具省油、減碳又安靜，在高油價及訴求減碳永續的年代，A350-1000符合長榮航的未來營運需求。

長榮航、華航均認為高票價將是常態，2024年仍是高票價時代。不過近期以巴衝突並未再擴大，國際油價走跌，民航局已經核准長榮航、華航及星宇航空從11月7日起調降燃油附加費，是民眾出國旅遊小確幸，台灣出發的短程航線每航段從27.5美元，降至25美元，從台灣出發的長程航線每航段從71.5美元，調降至65美元。