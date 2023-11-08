美國金融政策變動及對國際市場的影響

受美國聯準會（Fed）持續升息而表現疲弱的長天期債券，近日出現了反轉跡象，由於Fed在11月初的決策會議未再升息，也激勵美股三大指數在該周均大漲超過5％，創下一年來的單周最佳表現，而股債同步繳出亮眼成績之際，一直維持強勢的美元指數則翻轉向下。股匯債三大金融市場相互連動此消彼漲，影響經濟大環境的因素亦有所變動，國際金融市場的發展精彩可期，對來年市場的影響更應密切關注。

負責Fed利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC），在11月初例會決定維持利率不變，符合市場的預期，但主席鮑爾對此波升息是否大功告成，則不願鬆口，措辭中，仍強調對通膨感到擔憂，也不排除進一步升息。此話一出，如按經驗判讀，長天期美債價格應會走跌，但結果卻是翻揚，顯然在Fed的利率決策之外，出現了超出不同於以往運作模式的新規律，正在左右這個市場。

尋找答案的過程中，市場上一派看法認為，FOMC政策聲明提及的「金融情勢緊縮將壓抑經濟」，可視為Fed釋放沒有必要再升息的訊號，才導致市場翻轉。但此一解釋，比較稍後鮑爾的談話內容並不一致，他認為，金融緊縮還需要再維持一段時間，關於利率動向的說法也依舊雲山霧罩。於是華爾街專家嘗試尋找其他的答案，並注意到同一天財長葉倫連出的三道金牌，應是引導市場出現變化的關鍵所在。

這位曾擔任過Fed主席的財長，直接從債券的數量上著手，一來把即將發行的較長期公債標售額度縮減，二來宣布規劃中的10年期與30年期公債發行額度，也予以減少。最後再釋放新一波債券的發行，將於明年2月完成不會再拖的訊息，澆熄市場持續提高標售額度的預期。

從結果來看，葉倫行動的影響力更勝於鮑爾談話的內容，牽動殖利率變化的政策原因，也從Fed的利率決策移轉到財政部發債數量調控上。以最具指標性的10年期公債殖利率來看，在葉倫三招公布後的首日，即從上探5％高點被快速壓低，接近短期市場穩定訊號的4.8％以下位置，到11月7日已至4.65％上下。

其實上次FOMC會議之後官員的談話，由債券數量的調整取代價格的引導模式，已有跡可循，再由本次財政部的神操作來看，發債計畫的方式與規模，對殖利率影響相當明顯，很有可能成為未來一段時間內美國貨幣政策的主流，值得留意。

我們也觀察到，美國政府對於金融商品干預期限有所調整，新出爐的做法偏向短年期債券乃至國庫券操作，為政府財政的主要工具。研判一要「維穩」長天期金融市場的安定，二則顯示當前美國政府債台高築，聯邦政府各式各樣債務總額在9月中旬已超過33兆美元，違約風險大增之際，改採機動性強的「以短支長」方式，更符合現況，應也有助於緩解長短天期利率倒掛的現象。

值得注意的是，美國政府針對美債部位「流量」進行調整，兩大美債持有國中國與日本，也針對其握有的美債部位進行「存量」的修正。根據美國財政部的統計，2022年底所有外國央行持有美債的規模，相較上一年底，減少了4,300億美元或6％，光中日兩國合計，就約占4,000億美元；此情況延續到今年，剛完成的統計顯示，至8月止中國依舊以每月超過百億美元的規模拋售美債，日本近三個月雖轉增持但幅度有限。

而兩大美債持有國之所以持續拋售部位，穩定匯率應是主要的原因。由於自去年起美元升息利率居高不下，國際資金趨之若鶩加速移轉，導致美元獨強而其他主要國家貨幣疲弱。

為了穩定金融，自去年以來，各國央行都承受在外匯市場拉抬本幣的壓力。以日本來說，美元對日圓匯價衝上140、向150關口進逼時，日本銀行均公開宣示穩匯的決心，而要避免日圓走貶，在匯市干預所需的美元部位相當龐大，正好日本為持有美債最多的國家，透過調節美債換取美元，應是合適也合理的選項之一。

同樣的操作也適用於中國，且情況更形複雜。以香港為主的人民幣離岸市場承壓最嚴重，因為除了與所有非美貨幣一樣，要面對強勢美元來勢洶洶之外，打著去美元化交易旗號，中國與南美多國採取本幣進行貿易，但許多國家的外貿企業將到手的大量人民幣，透過香港金融市場兌為美元，不只離岸市場窮於應付，連動到在岸市場的人民幣同樣易貶難升。在這種情況下，人民銀行恐怕還會持續「調節」美債存量以應變。