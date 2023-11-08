10月出口再翻黑 年減4.5%

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近一年海關出口統計

財政部7日發布10月海關進出口統計，出口381.1億美元，年減4.5％，略低於預期且由紅翻黑。其中，對陸港出口連續15個月下跌，是史上第二長下滑周期。財政部預估，第四季出口是「黎明將至」，11月、12月將連兩紅。

財政部統計處處長蔡美娜指出，第四季出口不僅南韓10月中止連12黑，其他亞洲國家出口跌勢也都在收縮，顯示全球景氣已逐漸走出谷底，雖然沒有到一面倒看好的程度，仍可推測景氣確實已接近底部。

10月進出口各為323.4億美元和381.1億美元。蔡美娜表示，預估11月和12月出口「連兩紅」的機率高，第四季單季出口可望呈低個位數成長。推估11月出口值將介於372億美元至383億美元，年增率介於3％至6％。

另外，10月對陸港出口141.78億美元，已連續15個月下跌，是史上第二長下滑周期，但減幅已收斂到3.6％，財政部分析，10月除了是今年最好表現，減幅也縮至15個月最小，若電子零組件拉貨走穩，11月對陸出口有機會轉正。

整體言，前十月進、出口各為2,954.4億美元和3,550.9億美元，合計出超596.6億美元。蔡美娜表示，今年由於國際景氣低緩，加上庫存調整，影響海外客戶下單態度轉為謹慎，全年出口減少1成、創近八年最大跌幅恐怕已成定局。

蔡美娜分析，今年以來的不利因素，包括全球依舊處於高通膨和高利率環境，大陸經濟表現未脫疲軟，加上國際地緣不確定因素升高，拖累終端需求回溫步調，這也將反映在全年資本設備進口和對陸港出口可能出現14年最大降幅。

但她強調，由於科技新品拉貨周期啟動、AI商機發展，出口跌勢已比前九月明顯縮小，且電子零組件10月進口值85.5億美元、創歷年第三高，更中止先前連14個月下滑，意味相關出口三個月內應可止跌，已「看到隧道口的光」。

電子零組件占出口比重逾4成，由於半導體景氣還在修正，庫存調整尚未結束，10月電子零組件出口156.4億美元、年減7.4％，已是連12黑，預估快則11月，慢則明年1月可翻紅。