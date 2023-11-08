陸10月出口連六黑 進口轉正

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受全球利率攀升及國際戰事拖累，大陸出口連六月下降。海關最新資料顯示，以美元計，10月大陸出口年減6.4％，降幅較9月擴大且遠遜於市場預期的年減3.5％，但汽車出口保持強勢。10月進口受內需帶動，意外由9月年減6.2％轉正至年增3.0％。

大陸海關總署7日公布10月份大陸外貿數據，進出口總額為4,931.3億美元，年減2.5％，遜於9月的5,205.5億美元。其中，10月出口2,748.3億美元，年減6.4％；進口2,183億美元，年增3.0％，大幅優於市場預期的年減5.0％。當月貿易順差565.3億美元，年減30.8％。

今年前十月，大陸進出口總額4.9兆美元，年減6.0％。其中出口2.79兆美元，年減5.6％；進口2.11兆美元，年減6.5％。出口商品中，機電產品份額最大，占出口總值六成；其中，汽車產品出口額年增88.5％。貿易順差6,840.4億美元，年減2.7％。

進口商品方面，今年前十月，大陸大豆進口量年增14.6％，原油進口量增長14.4％，煤炭購買量更飆升66.8％，顯示大陸對農糧與能源物資的需求保持旺盛。

東協、歐盟、美國分別為大陸前三大貿易夥伴。資料顯示，今年前十月，大陸對其等貿易總額分別為7,473.0億美元、6,552.8億美元、5,507.07億美元，大陸皆為順差。兩岸貿易方面，前十月大陸對台出口563.0億美元，自台進口1,636.1億美元，台對陸順差1,073.1億美元。

專家指出，大陸10月份出口數據表現不佳，或受到海外經濟不景氣、需求低迷的影響。且隨著歐美經濟增長力道放緩，未來六個月，外部需求可能進一步減弱，對大陸出口形勢不利。

另外，大陸10月進口增長轉正，可能預示國內需求反彈，後續進口能否保持成長，需看官方政策對內需市場能否發揮刺激作用。