出口冷 陸經濟挑戰仍大

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儘管汽車出口成為今年大陸外貿的亮點，但10月大陸出口年減6.4％，降幅較上月擴大，且遠遜於市場預期，考量年底歐美消費旺季，大陸出口卻呈現冷淡，表明大陸經濟增長依然面臨困難，尤其要靠出口彌補內需，許多部分未能操之在我。

稍早前，受到出口與及消費好轉拉動，大陸今年第三季GDP年增4.9％，大幅優於市場預期。其中消費對經濟增長貢獻率83.2％，明顯提升，令各機構近期紛紛調升大陸第四季與今年全年的GDP成長。

然而，在大陸經濟三駕馬車：投資、消費與出口中，出口因歐美經濟疲弱，未來半年仍面臨不可知的景氣變化。若撇除掉「十一」長假的影響，10月大陸出口的衰退似乎是一個預示。數據公布前，外界期許出口供應鏈可望進一步恢復，如今卻可能會打擊市場信心。

例如，經濟學人雜誌表示，如同稍早前韓國和越南的出口表現一樣，大陸出口數據說明耶誕節和服裝等商品需求疲軟。另有機構指出，外國訂單指標表明，大多數已開發經濟體短期內將經歷溫和衰退或GDP增長疲軟，這將影響對大陸商品的需求。

值得慶幸的是，10月大陸進口的改善，可能來自於大陸內需增長的帶動，特別是補充庫存的需求。下半年大陸頻出的穩增長政策似乎正在發揮效用，特別是10月底官方財政再增發人民幣1兆元的國債，令地方支持災後恢復重建，或有利內需加速復甦。

但現在判斷內需情況還為時過早，因為房地產、失業及疲軟的企業信心，可能會破壞經濟持續反彈。畢竟10月進口轉正，有可能只是單月數值波動較大。