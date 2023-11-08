今年新高可期 資通產品 成出口最大亮點

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資通與視聽產品今年可望創新高峰，成為出口最大亮點。財政部統計處處長蔡美娜7日指出，資通與視聽產品前十月出口值639億美元，距去年全年647億美元的歷史新高僅一步之遙，預期11月可提前刷新紀錄。

蔡美娜表示，10月或前十月各類貨品出口表現，只有資通與視聽產品一枝獨秀，在科技新品上市效應，加上人工智慧（AI）及雲端服務推動下，10月資通與視聽產品出口值90.02億元，寫下歷年單月次高水準。

資通與視聽產品也成為台灣五大出口市場表現的關鍵，其中日、歐轉為疲軟，陸港跌幅明顯收斂，美國和東協都寫下歷年10月最佳水準。

財政部統計，10月對美出口71.9億美元，創歷年單月新高水準，年增12.1％，單月表現是五大市場之首，其中資通與視聽產品增加14.5億美元、增幅51.5％％；推估今年台灣對美出超可能創歷史紀錄，上看300億美元。

至於對東協出口規模67.9億美元，也是歷來10月最佳表現，同樣以資通與視聽產品增加 3.5億美元最可觀。10月對陸港出口年減5.3億美元，但資通與視聽產品增加3.5億美元、增幅25.1％。10月對日出口24.3億美元，年減22.7％，是五大出口市場中，唯一資通產品出口衰退的市場。

財政部表示，10月對歐洲出口31.6億美元，年減16.8％，但資通與視聽產品仍增加3億美元、增幅30.6％；累計前十月對歐出口年增1.8％，是五大市場唯一正成長者。

財政部預期，全年對歐出口規模可望寫新高紀錄，成為今年出口另一大亮點；資通與視聽產品則是對歐出口成長的關鍵助力。