人行續買黃金 外匯存底三連降

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中國人民銀行7日公布，截至10月末，大陸外匯存底規模3兆1,012億美元，較上月減138億美元，連續三個月下降，但降幅較9月大幅收窄。另外，人行10月繼續大買黃金74萬盎司，累計黃金儲備達7,120萬盎司，已連12個月增加。

外管局指出，受到經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟資料、地緣政治等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，使得10月外匯存底規模下降。外管局強調，大陸經濟保持恢復向好態勢，有利外匯存底規模繼續保持基本穩定。

陸媒引述券商東方金誠首席分析師王青表示，以10月來說，美元指數上漲0.49％，美元兌人民幣漲0.64％。10月美元指數小幅上揚，影響大陸外匯存底規模約在25億美元左右，影響有限，造成外匯存底下降的主因是資產價格。10月，全球股市下滑，美債殖利率上揚幅度較大，美債價格相應下跌，這對外匯存底投資價值形成較大影響。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫認為，10月外匯存底規模降幅收窄，反映短期跨境資本流入開始回暖，外匯供需形勢有望進一步改善，對於穩定人民幣匯率也有所助益。

至於大陸持續增持黃金，世界黃金協會中國區CEO王立新最新報告指出，截至今年第三季末，大陸官方黃金儲備已達2,192噸。以美元計，黃金在大陸外匯存底的占比達4％，持平歷史高點。

王立新指出，大陸國內外經濟前景的不確定性和全球地緣政治風險加劇，可能繼續推高國內投資者避險需求。人行若持續購金步伐，黃金對零售投資者吸引力有望進一步提高。