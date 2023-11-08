台股「強度三關」 大波段行情要來了？四大關鍵訊號曝

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台股強取半年線 波段行情看四大訊號

加權指數連三天急漲與新台幣走貶，造成台股7日盤中觀望，但內資選前宣示意味濃，在台積電領頭、多檔電金傳權值股神龍擺尾，助攻台股尾盤夾176億元大量急拉30點，收上全場最高16,684點並強取半年線，四個交易日內搶下月、季、半年線「強度三關」。

■最後一盤大買權值股

有鑑於10年期美債殖利率出現升勢、本周包括主席鮑爾在內的多名聯準會官員將發表談話，導致7日主要亞股走弱與新台幣走貶，外資買超縮手至近四日最低的12.66億元，法人認為，因應資金將回轉中小型股避險，且適逢集團年底作帳，操作策略可以留意華新、國巨、威盛、聯電集團等旗下小金雞，統計11月以來股價表現亮眼，計有興能高、華新科、愛普*、達方、建達、精材、威盛、安國、晶碩、燁興、同欣電、光寶科、華孚、聯詠、中華等個股。

台股昨日上漲35點或0.21％收16,684點，因觀望聯準會官員談話，成交量縮減至2,219億元近四日最低，為穩多頭軍心，國家隊在最後一盤齊力買進台積電、中鋼、緯創、玉山金、聯電、鴻海、開發金等電金傳權值股，將加權指數一舉推上半年線、重返所有均線之上，拉抬指數意味濃厚。

統一投顧董事長黎方國表示，亞洲股市昨日表現普遍弱勢，日本跌1.34％、韓國有限空令還是大跌2.33％，台股相對強，主因在尾盤的急拉，不外乎外資在期貨布多單並拉現貨，及政府護盤、主被動基金買盤、壽險資金年底作帳等進場，整體市場心態偏多，未來行情不看淡。

■四大訊號左右波段行情

至昨日止台股連五紅、累計反彈683點，已彌補8～10月逾一半跌點，行情是否持續，黎方國、康和證券投資總監廖繼弘點出「四大關鍵訊號」，包括月季線黃金交叉、月均量回升、AI主流股周KD翻揚或新指標族群問世、新台幣持穩，若全數到位，台股有望啟動如5月的大波段行情。

法人動態上，三大法人齊站買方，惟金額收斂至29.39億元，其中外資、自營商分別買超12.66億元、3.58億元，均為連四買，台積電仍是外資最愛、猛力加碼近36億元；投信則加碼13.15億元，連買14天；八大公股行庫續換銀彈14.88億元，但金額縮減至連四賣超中最少。