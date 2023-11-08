華泰、群光等12檔財報、營收雙優股 法人布局

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第3季財報及10月營收創高股 法人買超

上市櫃公司10月營收及第三季財報，將分別在11月10日及14日截止公告。法人指出，現階段選股，可留意10月營收及財報優異股，篩選第三季財報每股稅後純益（EPS）創三個季度以上新高、法人買超千張以上有華泰、群光等12檔，另10月營收攻頂、法人加碼逾千張，也有亞力及晶碩二檔。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，下半年不管是電子或非電族群，都進入產業旺季、築底好轉，第三季季報或10月營收創高股，代表基本面表現領先市場、並有持續成長機會，未來股價有機會扮演領頭羊。

台新投顧也指出，第四季進入產業旺季，AI伺服器、汽車、餐飲觀光等內需概念股，營收可望攀升，建議留意10月營收成長股；11月14日為第三季財報公告最後期限，近期操作以財報已公告個股為主。

統計到7日為止，已公布第三季財報有365家，其中170家第三季EPS創三個季度以上新高；台光電、華泰、漢平、聚陽、全漢、光寶科、啟碁、福興、亞弘電、凡甲、達方、智易、崑鼎、台航等14檔，更創60～104個季度新高。台光電創104個季度、即26年來單季新高。

另篩選第三季EPS創三個季度以上新高的個股中，昨日三大法人買超千張以上有華泰、群光、東和鋼鐵、美律、創見、台化、愛普*、全新、聯茂、漢平、誠美材及臻鼎-KY等12檔，買超1,150～3,005張。

目前已有近470家上市櫃公司公布10月營收，台光電、東洋、明基醫、亞力、邁達特、鈊象、材料-KY、胡連、晶碩、長聖、奇鋐等11檔，10月營收同步登峰；亞力及晶碩二檔，昨日各獲法人買超千張。

統一投顧分析，在美國非農就業數據放緩下，市場預期美國12月不會升息，使美國10年公債殖利率大幅回落，資金重新擁抱風險性資產。在歐美消費旺季及年底台灣選舉行情支撐下，指數攻上半年線，多頭攻勢強，只要回檔月線、季線不破，都可偏多操作，年底作帳行情及選舉行情可期，建議擇優選股。