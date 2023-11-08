ETF過熱? 金管會發五道警示

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近四年ETF成長狀況

ETF投資熱、一年規模增逾1兆元，金管會提五大警示。即不需要固定現金流量者，未必要買高股息ETF；高配息頻率ETF代表交易及配息成本也高；訴求ESG或成長潛力的ETF不太適合短期、單筆投資；期貨、槓桿或反向型ETF是策略性投資，盈虧風險極大；ETF有市價與淨值兩價格，要小心折價風險。

證期局副局長高晶萍7日指出，至9月底市場上已有237檔ETF掛牌交易，規模超過3.2兆元，今年以來增加8,600億元，若是從去年9月至今年9月則已增1.1兆元左右，創同期最大增速，顯示ETF成投資人熱門選擇。

金管會對此提出五大示警，一是高股息ETF多訴求以股息率作為選股指標，可能較適合需要定期取得現金流的投資人；二是訴求高配息頻率的ETF，如月配、季配等，可能須承擔較高的交易及配息成本。

三訴求ESG、成長潛力的ETF適合以長期定期定額買進。即短期恐未見績效，單筆投入恐買在周期高點；四是期貨信託ETF、槓桿或反向型ETF屬策略交易型產品，具槓桿操作及反向操作風險，投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，要注意相關風險。

五是ETF有「市價」與「淨值」兩價格，買賣產生的市價，可能與淨值不同，進而產生折價或溢價，若交易價高於淨值極多，即溢價過高，最終會向淨值靠攏，投資即可能產生虧損。

高晶萍說明，若ETF折溢價超過3％，投信就要在官網公告提醒投資人，且要向證交所說明。

金管會目前也規劃八項ETF精進監理方向，預計明年底前陸續研議完成，包括針對ETF即時預估淨值、參與券商／流動量提供者，研議強化管理措施；針對客製化指數ETF、smart beta指數ETF及配息來自收益平準金，研議加強資訊揭露；針對流動量提供者及折溢價研議強化管理措施；研議若ETF在多個交易所上市，相關波動率控制的聯繫措施。