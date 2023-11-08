台股藏鏡人條款 壽險業爭豁免

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證交法「藏鏡人條款」預計2024年5月10日上路，持股申報門檻從10％降為5％，金管會草案預告時僅三大政府基金可豁免申報，股市投資大戶的壽險業，透過金融總會白皮書極力爭取兩日內申報，改為45日內申報，以免出現散戶跟單潮。金管會回應，會綜整外界意見一併考量，目前尚未定案。

金管會8月初即預告「藏鏡人條款」相關子法草案，明訂法人持股每變動1％就要在兩日內申報，但公務人員退撫基金、勞保基金、勞退基金等三大政府基金，可「豁免」為每半年才申報一次。

國內壽險業與銀行等，因有龐大資金需要投資運用，亦是台股投資大戶，操作動向一向受到散戶與市場關注，在明年新法上路後，壽險公司或銀行等機構法人，若對單一個股持股觸及5％後，每加碼或出售達1％，就要在兩天內公告，等於投資操作即時全都露。

金融總會近日將今年的金融建言白皮書最終版送交金管會，壽險業今年僅提一項建議，就是希望藏鏡人條款可通融，考量保險等專業機構投資人沒有介入公司經營權的疑慮，建議借鏡美國，簡化申報規定。

壽險業建議，保險公司或專業機構投資人，在取得公發公司股權超過5％的當年結束後45日內申報；但有兩情形除外，一是已取得公發公司股權超過10％，二是首次申報公告後占已發行股權變動逾5％以上，要在當月結束後10日內申報公告。

壽險業者表示，壽險公司投資股市資金龐大，若過於即時公告個股持股變動，對散戶而言恐成「報明牌」，恐出現跟單，甚至影響個股股價，也會讓壽險公司不敢投資中小型個股，以免持股必須即時曝光。

現行規定持股揭露門檻是10％，超過才要公告，2020年金管會規定上市櫃公司每季財報要揭露持股5％以上的股東和持股比，但因財報屬「落後資訊」，加上一季才揭露一次，影響不大，但新法是逾5℅後，每變動1％就要二日內公告，保險公司或公股銀行等大戶持股變動恐被即時露，會干擾股市。

證期局副局長高晶萍指出，證交法草案已完成預告，蒐集外部意見，會綜整意見一併考量。