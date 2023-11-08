PK股王世芯 外資拱信驊3,000元

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信驊剛退居股后，多頭派外資旋即送暖，摩根大通證券指出，隨英特爾、超微（AMD）上調近期伺服器展望，預料信驊將有回補庫存需求，維持「優於大盤」投資評等，推測合理股價3,000元，大和資本也將股價預期升至2,945元，股王寶座爭奪戰應暫時不會落幕。

台股上演精采股王攻防戰，目前由世芯-KY坐上王位，7日收盤寫下3,000元新天價，氣勢強勁，呼應摩根士丹利、花旗環球證券等外資賦予3,000元以上目標價；暫退居股后的信驊不甘寂寞，股價止穩後，挾多頭派外資持續看好助威，朝收復「3」字頭失土進攻，兩大高價股爭霸戰依舊熱鬧。

摩根大通證券觀察信驊財報指出，受惠於營收擴張，及較高的非營業利益，抵銷毛利率下滑，帶動第三季財報優於預期，其次，儘管第三季營收基期已墊高，在AI伺服器成長與一般伺服器需求趨穩下，第四季營收可望較第三季成長雙位數。

大和資本證券分析，包括迷你遠端伺服器管理晶片（BMC）在內的總BMC出貨量，2023年預計將減少到800萬套，相較2022年約1,500萬套大幅減少。由於嚴重的零組件短缺，終端客戶2022年額外建立約200萬～300萬套BMC庫存，信驊今年BMC出貨量僅800萬套，多餘庫存2023年將得到消化。

展望後市，一旦終端客戶恢復正常BMC出貨量（目前每季度可能210萬套），預計信驊2024年BMC出貨量將達到1,070萬套，年成長62％。

中信投顧指出，AI伺服器在設計上除主板搭載一顆BMC外，GPU tray與Smart NIC也將各自搭載一至二顆BMC，合計未來AI伺服器內含三至五顆BMC，信驊在BMC領域保持絕對領先，更拓展到其他晶片產品，使公司價值在伺服器市場中持續提升，加上伺服器供應鏈庫存已降至中低水位，研判營運底谷已過。

信驊股價自8月低點以來反彈三成，摩根大通認為，歸功於營收復甦、投資人資金轉進半導體股，加上2024年來自AI伺服器的BMC內含價值潛在增長空間。