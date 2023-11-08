金融白皮書 拚兩訴求

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金融總會今年的金融建言白皮書最終版，再次納入投信投顧業爭取的台灣個人投資儲蓄帳戶機制（TISA），建議以紀律式投資基金至少五年，最高可享一年2.4萬元的投資列舉扣除額，鼓勵民眾及早自存退休金，估計現行至少有60～70萬人受惠，且可減輕政府未來社福負擔。

同時，為了達到租稅正義，最終版中新增「經濟弱勢者」，當年度若無所得可扣，可在五年內列舉未扣除的金額，若採宣TISA預估一年稅收雖會少19～20億元，但台股基金規模每年估可增160億元，帶動台股上攻，屆時證交稅每年有望增加50億元。

另外，投信投顧產業今年透過金融白皮書首度向中央銀行爭取，境外基金也可操作NDF（無本金交割遠期外匯）避險。投信投顧公會理事長劉宗聖指出，主要是因應個別投信會員需求，在基金避險上過去長期透過換匯、遠期外匯的方式，即要先拿出現金的保證金，有業者希望可進一步透過NDF來操作，但這必須要央行放行；基金經理人透露，運用NDF可免去每次換匯的成本，可提高作業效益或節省交易成本。

證期局副局長高晶萍強調，有關投信基金到境外承作NDF避險交易，公會認為現在的規定不明確，有函詢央行意見，央行回覆只規範國內銀行間的基金交易，境外基金則不受限，9月19日已回覆投信公會，基金若要在境外用NDF避險是可以的。

雖然財政部已多次「婉拒」TISA機制，強調不宜用租稅優惠獎勵單一產業，但投信投顧業者依舊年年建議要有TISA制度；為實現租稅正義，這次新增「經濟弱勢者」的最高免稅額度措施，所定義無綜合所得稅應納稅額的納稅義務人為「經濟弱勢者」，於其須繳納綜合所得稅的年度，得追朔減除以前五年度累積投資尚未減除的投資列舉扣除。並建議有懲罰性條款，若未符合相關規定，必須繳回先前的免稅金額。