季辛格：英特爾將致力使AI無所不在

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英特爾「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」7日於台北登場，由執行長Pat Gelsinger（季辛格）揭幕，分享英特爾AI發展藍圖。季辛格強調，矽經濟（Siliconomy）相關設備在過去五年已經成長5倍，未來十年更會成長15倍，從客戶端、終端裝置到網路和雲端，英特爾致力使AI無所不在。

英特爾全力推生AI PC，未來將成為PC逆轉勝的重要關鍵。法人指出，包括宏碁、華碩、廣達、緯穎及英業達等相關供應鏈可望受惠。

季辛格在科技論壇中，以「AI無所不在，矽經濟時代來臨」為主題，分享AI運算的發展，分享由晶片及軟體帶來的「矽經濟」如何創造龐大商機。他重申，英特爾4年5節點計畫的進程，摩爾定律將繼續延伸。

季辛格表示，透過與OEM、獨立軟體供應商（ISV）、獨立開發商協力合作，AI PC將徹底顛覆使用者體驗。英特爾也將於12月14日正式端出搭載Meteor lake的新世代PC，及Intel Gaudi 2 AI硬體加速器的最新系統，在AI領域吹響反攻號角。

英特爾表示，台供應鏈廠包含OEM、晶圓製造、封裝測試等，無疑扮演著舉足輕重的腳色，尤其全球有高達八成的PC、九成的資料中心，皆出自於台灣供應鏈生態系，另外還有多達250家IC設計公司提供的奧援，更讓台廠不僅在硬實力、軟實力上都位居要角。

7日參與英特爾科技論壇的供應鏈夥伴大咖包括廣達副董事長梁次震、宏碁董事長暨執行長陳俊聖等，會後亦皆看好AI PC對PC產業後市帶來的正面效益，不過認為短期內還難預測真正爆發時程。

各界都關注，突竟AI PC何時能帶動產業供應鏈有下一波爆發性的成長，陳俊聖直言，「這不會是突然之間就跳躍式的發生」，而是從1到10、漸進式的過程。梁次震也表態，現階段談出貨還很早、還不清楚何時出貨能放量，但他仍看好AI PC是很有powerful的產品，對市場也將帶來正面效益，「不然什麼題目都沒有的話，景氣很難爬起來。」

除了宏碁、廣達高層外，華碩董事長施崇棠亦親自到場、並展示旗下台智雲的企業級繁中版Formosa Foundation Model（FFM-Llama2），另緯穎董事長洪麗寗、緯創總經理林建勳、英業達總經理蔡枝安等OEM／ODM重要夥伴大咖，也都出席英特爾在台的年度盛會。