季辛格讚台廠軟實力 「AI世代最大推手」

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英特爾CEO Pat Gelsinger（季辛格）大讚台灣供應鏈，OEM、ODM、晶圓代工、封裝測試為國際所讚揚，而台廠軟實力也不容小覷。

英特爾指出，台灣超過250家IC設計公司，全球市占21％、僅次於美國，助攻資料中心的AI解決方案；IP設計公司又賦予高含量之矽智財價值，如英特爾開發之AI加速器便係由世芯-KY助攻，M31亦攜手Intel提供最先進製程的高速介面IP產品，廣泛應用於AI伺服器、HPC、物聯網等領域，台廠為AI世代最大推手。

英特爾迎接AI運算世代的趨勢浪潮，積極發展資料中心的AI解決方案，包括Intel Gaudi 2 AI硬體加速器，以及下一代的Gaudi 3；而從晶片打造開始，已有台灣供應鏈身影，其中，外資直指英特爾Habana Gaudi 1-3系列全委由世芯協助打造。另外，M31也透過與英特爾IFS聯盟合作，受惠新平台推展，明年成長將有望再創高峰。

股王世芯客製化晶片能力已獲多家國際CSP大廠認可，對照近期將籌資因應專案進入量產階段，推估北美客戶大力發展專用ASIC之趨勢，將延續至2024年，支撐世芯高成長動能。

M31甫公布10月合併營收達1.55億元，月增0.85％、年增1.96％，估計11月將有客戶遞延認列帳款，成長將更加顯著。M31指出，今年成長動能主要來自台系晶圓代工龍頭廠訂單增溫，此外，大陸地區雖然復甦情況疲軟，但自華為Mate 60發表後，公司明顯感受來自大陸政府加大補助之力道。M31將於9日舉行法說，屆時管理階層將釋出進一步說法。

法人認為，伴隨英特爾4年5節點之順利進展及新平台即將問世，第四季為M31營收入帳高峰、2024年將有明確成長方向。