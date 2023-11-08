世界 Q3毛利率十年新低

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世界先進7日舉行法說會並公布第三季財報，第三季毛利率降至26.5％，已創下逾十年新低，估計第四季毛利率續滑至22％至24％之間，只剩去年毛利率的一半；總經理尉濟時展望第四季，仍持審慎保守態度，預估單季晶圓出貨量季減8～10％，市場推估第四季營收將較第三季略下滑，獲利也有顯著壓力。

世界先進今年第一、二季單季毛利率均在30.03％，但第三季在台灣及新加坡的夏季電費增加、新產能開出使得折舊增加，加上平均出貨單價（ASP）也下滑，因此第三季毛利率下滑至26.5％，回顧該公司全年平均毛利率低於此數已是2012年的23.14％。

值得關注的是，世界先進預期，第四季在ASP仍有下修壓力及產品組合影響，估第四季毛利率將持續下降至約介於22～24％，僅有去年毛利率46.28％的一半。市場法人預期，將對第四季獲利形成顯著壓力。

世界先進發言人暨財務長黃惠蘭表示，總體經濟疲弱與終端需求復甦遲緩，供應鏈持續庫存調整，並維持審慎保守的下單態度，因此，對第四季營運展望維持保守，單季晶圓出貨量季減約8％～10％，產品ASP預估持平至季減2％之間。該公司也預估，明年全年半導體景氣將優於今年表現。

尉濟時指出，為因應半導體產業進入劇烈庫存調整周期，及面對總體經濟不確定因素，世界先進今年資本支出較前次預估100億元下修，調整為90億元，主要因應客戶及市況控管設備到貨時間做調整；另外，他也強調，在全球去中化的轉單效應下，預計明年二、三季將有來自美國、中國及日本新客戶訂單出貨，屆時將對營運有具體貢獻。

外界關注投資興建首座12吋晶圓廠計畫，董事長方略則重申先前說法，表示長期發展仍有需求，現階段確實考慮建置，因此公司持續認真評估12吋晶圓廠擴產可行性及地點等因素，目前仍進行中，尚無具體可公布的計畫。

世界先進第三季合併營收105.57億元，季增7.13％、年減20.79％，第三季稅後純益16.23億元，季減18.63％、年減57.54％，單季每股稅後純益0.98元。

累計前三季合併營收285.98億元、年減32.1％，稅後純益49.82億元，前三季每股稅後純益3.04元。