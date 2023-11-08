聯詠：手機Q4迎復甦 明年機會佳

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

聯詠近五季營運表現

驅動IC龍頭廠聯詠7日召開法說，受惠存貨跌價損失回沖、營運成本降低及匯兌加持，第三季毛利率42.25％、季增約0.5個百分點，單季EPS 10.46元，前三季EPS達29.56元。副董事長暨總經理王守仁指出，第四季整體營收預計介於261億～271億元之間，微幅季減，然手機迎來復甦，PC／NB也有小量急單挹注，但TV則迎來傳統淡季。

王守仁強調，2023年大部分時間供應鏈持續調整庫存，目前進入健康水位，聯詠晶圓片下單已經恢復正常。展望2024年，各大產品線皆有成長機會，將擺脫今年泥淖，恢復成長。

聯詠第三季每股稅後盈餘達10.46元；其中毛利率42.25％，受惠庫存回沖利益及有利匯率挹注之下，超越前次財測上緣40％之水準。另外，最新公布之10月合併營收，達95.26億元，月減0.4％、年增38.6％，累計前十月營收達928.01億元，年減收歛至1.7％。

聯詠公布第四季財測數字，因國際情勢不確定性高，加上客戶仍以急單為主等因素，聯詠預估，以美元兌新台幣32元計算，預估合併營收落於261～271億元，季減6.3～9.8％，毛利率降至38.5％～40.5％，營益率21～23％。目前聯詠於手機OLED面板滲透率達42.5％，並持續增加中，其他應用如NB／tablet／車用尚在起步階段，未來都會逐步成長。聯詠對所有應用都有完整解決方案，能隨市場擴大而成長。

對於2024年展望，王守仁分析，各應用別包括車用在內皆有望正成長。細項來看，手機OLED DDIC成長機會佳，來自摺疊機、Ramless、LTPS等需求；TV在新產品、新客戶加入下，機會也不錯；因應AI規格升級，PC／NB則迎來換機需求，高階占比提升。