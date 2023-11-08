史上最賺Q3！環球晶EPS 12.73元

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環球晶受惠轉投資世創（Siltronic）股價上升挹注，帶動第三季稅後純益達55.4億元，稅後純益率31.9％、每股稅後純益（EPS）達12.73元，雙雙刷新歷年同期最佳數字。展望第四季，董事長徐秀蘭指出，第四季營運會比第三季稍弱，雖然環球晶的客戶，營運已越來越好，但不見得需要更多的矽晶圓，因為他們手上已有矽晶圓庫存。

環球晶前三季累計EPS 35.22元，已接近2022年全年EPS 35.31元，改寫史上新高紀錄。公司董事會亦通過發行無擔保公司債，規模上看新台幣140億元，計畫募集中長期資金以充實營運資金、支應綠色投資計畫、購置機器設備等運用。

她預期，2024年第一季展望可能也會稍弱，但之後環球晶的銷售數字，就會隨著景氣回升，呈現逐季往上。由於今年受到通膨等景氣因素影響，客戶的需求趨緩，環球晶的資本支出也較原定計畫稍有落後，不過，美國建廠進度按照既定時程，環球晶圓12吋晶圓廠將於2024年第四季進行送樣，並預期於2025年開始量產，以配合市場需求高峰。

環球晶第三季營收受客戶持續調整庫存影響，毛利較上季略低，主要因折舊增加，然因環球晶圓持有世創股票價格上升以及其他營運績效，使得第三季稅後純益率、EPS表現不俗。

環球晶認為，由於全球貨幣政策緩解通膨，半導體產業也在需求穩定、庫存平衡、車用與工業電子成長的支撐下，迎來復甦跡象。展望2024年，隨著客戶消耗庫存、人工智慧和自動化應用之興起，以及新產能陸續開出，若排除地緣政治等不確定因素，半導體景氣可望回溫。