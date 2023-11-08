台積德國廠 博世、英飛凌、恩智浦獲准入股

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德國政府7日核准博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）入股台積電位在德國德勒斯登（Dresden）的廠房，希望鞏固德國半導體供應鏈，避免德國汽車業及其他重大產業受到地緣政治動盪威脅。

聯邦政府反壟斷審查辦公室稍早核准博世、英飛凌、恩智浦各自對台積電創辦的歐洲半導體製造公司（ESMC）持股10％。

歐洲半導體製造公司負責經營台積電在德勒斯登的廠房，該廠房是台積電在歐洲興建的首座工廠，也是台積電海外第三座工廠。

德國反壟斷審查辦公室主任蒙特（Andreas Mundt）表示：「近日地緣政治動盪突顯各國鞏固半導體供應鏈的重要性，對德國產業而言尤其如此。」

恩智浦稍早公布上季（10月1日止）營收年減0.3％至34.3億美元，但比預期高出3,400萬美元。該公司表示上季手機、工業、物聯網及車用晶片營收全都合乎或優於預期，但通訊基礎建設及其他晶片營收不如預期。上季EPS經調整後達到3.7美元。

歐盟去年通過歐洲晶片法案後，立志在2030年前將歐洲半導體產能增加1倍。身為歐洲最大經濟體的德國更是積極拉攏全球半導體大廠進駐，企圖運用歐洲晶片法案的430億歐元（約459億美元）補助，來強化德國半導體製造實力。

台積電先前已宣布在德勒斯登推動規模100億歐元的廠房興建案，其中有35億歐元由台積電投資，另有50億歐元來自德國政府補助及博世、英飛凌、恩智浦投資。

除了台積電之外，英特爾也宣布投資300億歐元在馬德堡（Magdeburg）興建兩座廠房，締造德國史上最大規模單筆外來直接投資案。格芯（GlobalFoundries）則宣布投資10億至24億歐元，將德勒斯登廠產能擴張一倍以上。