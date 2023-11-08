以巴衝突、大陸十一長假干擾… 台塑四寶 10月營收全雙減

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台塑四寶10月營收

以巴衝突地緣政治風險升溫、大陸十一長假干擾，台塑四寶10月營收悉數下滑，合計營收1,331.24億元，月減5％、年減7.5％，其中台塑化受油價下跌影響，10月營收月減7.7％；台化月減2.7％，南亞、台塑分別月減1.9％、1.7％。

台塑受制大陸終端需求不佳，且下游客戶加工外銷訂單減少，十一長假加工廠停工約一周影響出貨，10月營收163.06億元，年減4.3％。台塑董事長林健男表示，巴拿馬運河乾旱，運量大降，預期美國石化品出口亞洲數量減少。不過，以巴衝突爆發，原料乙、丙烯價格維持高檔，但大陸訂單不佳，石化原料庫存偏高，市況恐旺季不旺。

南亞的化工及塑膠加工10月價、量皆有增加，惟受制需求季節因素、以巴衝突引發通膨疑慮干擾，壓抑聚酯、電子材料業績能量，10月營收217.22億元，月減1.9％、年減18.4％。南亞董事長吳嘉昭指出，聚酯產品因瓶用粒進入市場淡季，而美國汽車業罷工也影響絲、棉銷售。電子材料雖有原料BPA、ECH價格上漲推升產品售價，但月中爆發以巴衝突，地緣政治風險急遽升高，市場對通膨能否降溫產生疑慮，加上國際銅價下跌，下游呈現觀望，部分十一長假後的備庫需求延後下單，致10月出貨未如預期。

台化因中東地緣局勢緊張及市場對原油供應中斷預期變化，油價震盪下跌，原料成本支撐偏弱，石化塑膠產品行情走跌；10月營收301.66億元，月減2.7％、年減0.9％。

台塑化10月營收649.3億元，月、年雙減7.7％、7％。其中10月原油煉製量1496.5萬桶，月增24.5萬桶，但受外銷油品船期影響，產品總銷售量1535.3萬桶，月減40.2萬桶；售價方面，10月杜拜原油每桶月跌3.5美元，加上外銷油品對原油價差減少，10月產品均價每桶月減6.2美元；烯烴事業10月銷售39.5萬噸，月減0.6萬噸。