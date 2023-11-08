台塑四寶：油價有撐利營運

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以巴衝突催化通膨疑慮，油價、石化走勢引關注。台塑化表示，以巴衝突仍限縮在加薩走廊，油價逐步回跌至戰爭起漲點。年底前拉丁美洲圭亞那及巴西外海油田上線，供給增加，且北半球冬季聖嬰現象，歐洲及東北亞取暖用油需求低迷，使油價上檔承壓。不過，沙烏地阿拉伯自願每日減產100萬桶措施延至年底，以色列可能難以快速結束戰爭，提供油價下檔支撐。

台塑四寶認為，以巴衝突、大陸十一長假後巿況沒有改善，壓抑石化需求力道，惟多數產品跌幅超過原油和輕油，部分更已低於成本線，預期下跌空間有限。南亞、台化估11月營收走堅小漲，第四季較第三季增長。近期大陸資金放水能否有效，年底節前補庫存是否發酵，是觀察重點。

不過，台塑預期11月營收比10月增長，但大陸石化庫存偏高，同業降價銷售去化庫存，拖累市場行情，下修第四季營運看法，營收或將比第三季微幅衰退。

台塑化指出，第四季歐美汽油需求轉弱，西北歐汽油庫存來到同期新高，汽油價差較為疲弱。

今年聖嬰現象強勁，柴油取暖需求低迷，加上歐洲經濟疲弱，德國卡車駕駛里程續衰，法國道路柴油需求亦有衰退趨勢，加上印度煉廠即將結束定檢，柴油價差上檔承壓；不過，第四季中東煉廠定檢，每月產能減少70萬桶，大陸柴油出口下降，提供柴油價下檔支撐。

南亞董事長吳嘉昭指出，歐美高利率壓抑需求復甦，加上地緣政治不確定性升高，供應鏈剛經過長期去化庫存階段，廠商備庫趨向保守，年底消費旺季僅以急單因應。不過，電子新品上市及生成式人工智慧應用推陳出新，預期將帶動硬體設備更新，推動電子材料需求成長。在大陸寧波丙二酚新產產出，電子材料在品牌新手機、AI伺服器及車用應用市況穩定，11月、第四季營收持穩略增。

台化董事長洪福源認為，上周原油價跌、輕油平盤，部分石化品，包括PX、SM、PTA、MEG價都回漲，塑膠產品也止穩回升，若12月終端消費能改善，春燕可能到來。預估11月營收與10月相當或略減，端視售價是否止穩，維持第四季營收優於第三季看法。