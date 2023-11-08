三陽 首輛增程機車亮相

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三陽近年國內機車銷售統計

國內機車業龍頭三陽工業歷經五年鴨子划水，今年正式跨大步啟動新能源機車布局，董事長吳清源宣布，不僅將一次布局充電、換電不同車型，與中油合作的電動機車規劃明年第二季量產，更於7日開展的米蘭國際機車展上，發表PE3油電混合增程概念車，預計2025年量產上市。

這也是三陽繼2018年宣示與中油結盟進軍電動機車市場之後，首度正式公布電動機車的確切發布時程。吳清源表示，身為國內機車外銷大廠，面對國際競爭，將藉由新能源車款的上市，卡位全球電車市場版圖，亦彰顯三陽在新能源車布局策略，核心技術已經趨於成熟。

吳清源強調，三陽電車策略雙箭齊發，明年營銷重心將在全球市場，挾帶今年內銷連霸的氣勢，期盼電、油雙備的完整產品線能拉動外銷動能，達到全球銷量雙位數成長，三年內突破百萬輛目標。

吳清源分析，電動車核心技術為電池，三陽因此陽轉投資亞福儲能，投入鋁電池開發，目前已進入可量產的商業化階段，配合亞福鋁電池量產時間表，PE3增程車預計將於2025年量產上市，至於量產規模則將在明年進一步觀察，因應全球趨勢變化做更精確的評估。

吳清源表示，PE3是全球首創技術，搭載鋁電池增程科技，提供源源不絕的電力以達到增程目的，可免除電動機車使用時的里程焦慮。根據三陽資料，PE3純電模式1度電約可行駛35公里，而在燃油引擎發電增程下，最大行駛里程可達到300公里以上。三陽補充，PE3主要瞄準交通通勤與商用兩大族群將分兩種車型，商用車可選油電增程版、通勤買菜族則可選純電版。

至於三陽與中油合作的電動機車，據了解已取得相關專利並進入測試階段，預計明年第二季就可量產，用戶可依照需求自行切換充電方式。

三陽說明，新車主要有兩大優勢，包括電池負極材料採用軟碳，可以4C快充；另外，充電樁整合平台經中油透過公開招標委由遠傳開發，中油與台電的換電座也預計在明年第二季問世，該車款使用充換電系統，現今充電座規格為全球統一，屆時只要是中油設置的充電樁、換電站皆可隨充隨換。